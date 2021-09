Na Noorwegen en Denemarken schrapt ook Zweden bijna alle coronamaatregelen

Afgelopen vrijdag schrapte Noorwegen al enigszins onverwachts nagenoeg alle coronamaatregelen. Het leidde volgens persbureau AP tot grote feesten in Noorse binnensteden, die op sommige plekken ook tot opstootjes en ongeregeldheden leidden. Begin september hief Denemarken a ls eerste land in Scandinavië de coronamaatregelen op. De enige restricties die overbleven, waren inreismaatregelen voor mensen afkomstig uit het buitenland. Tijdens het ABBA Voyage-evenement, gehouden op 2 september in Stockholm, gold nog een maximumcapaciteit en was een coronatoegangsbewijs verplicht. Foto Fredrik Persson/EPA

In dit blog doet NRC verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in de coronacrisis. In de week nadat het coronatoegangsbewijs verplicht werd gesteld in onder meer de horeca, is het aantal afspraken via Testen voor Toegang ruim verdriedubbeld. Tot nu toe verloopt het controleren van de coronapas in cafés en restaurants over het algemeen rustig, op incidenten na. Zo is een Utrechts restaurant maandag door de gemeente gesloten omdat de eigenaar weigerde coronatoegangsbewijzen te controleren. Een dag later opende het restaurant alsnog deels de deuren, tot vreugde van zo’n tweehonderd sympathisanten voor de deur.

