Biden negeerde advies generaals om 2.500 militairen in Afghanistan te houden

De Amerikaanse legertop heeft president Joe Biden eerder dit jaar aangeraden niet alle Amerikaanse militairen uit Afghanistan terug te trekken, maar er een legermacht van 2.500 man te handhaven. Biden was echter vastbesloten de missie in Afghanistan na twintig jaar te beëindigen en legde dit advies naast zich neer, waarna de Taliban het land in hoog tempo overrompelden.

Dit hebben twee generaals, voorzitter van de chefs van staven Mark Milley en Frank McKenzie, hoofd van U.S. Central Command in het Midden-Oosten en Centraal-Azië, dinsdag tijdens een hoorzitting in de Senaat bevestigd.

Zulke berichten circuleerden al eerder maar Biden had in augustus, na de val van de hoofdstad Kabul, in een interview gezegd dat hij zich een dergelijk advies van zijn topmilitairen niet kon herinneren.

De generaals suggereerden met hun advies dat zo’n kleine aanwezigheid van troepen het verschil had kunnen maken. „Ik had de opvatting dat de terugtrekking van die troepen onvermijdelijk zou leiden tot de ineenstorting van de Afghaanse strijdkrachten en uiteindelijk van de Afghaanse regering", aldus generaal McKenzie.

Een woordvoerder van het Witte Huis verklaarde later dat de president altijd de mogelijkheid heeft om het advies van generaals naast zich neer te leggen.

Aanzien VS geschaad

Milley noemde de terugtrekking „een logistiek succes maar een strategische mislukking”. Het aanzien van de VS in de wereld had er onder te lijden, erkende hij. Veel bondgenoten vragen zich nu af hoe waardevol Amerikaanse toezeggingen zijn. „Ik geloof dat ‘schade’ een woord is dat kan worden gebruikt, ja”, zei Milley desgevraagd.

Tijdens de hoorzitting ondervroegen de senatoren de generaals hoe ze de gevechtskracht van het Afghaanse regeringsleger zo schromelijk overschat konden hebben. Het regeringsleger, waarin de Verenigde Staten tientallen miljarden dollars investeerden, bood in de laatste kritieke maanden voor de Amerikaanse terugtrekking nauwelijks verzet tegen de Taliban. Als gevolg hiervan zagen duizenden buitenlanders en Afghanen zich vorige maand genoopt in allerijl Afghanistan te ontvluchten.

Generaal Milley zei dat hij persoonlijk al eind 2020 tot de conclusie was gekomen dat een snelle, algehele terugtrekking uit Afghanistan tot de ineenstorting van het Afghaanse regeringsleger zou kunnen leiden. Maar ook zei hij te zijn verrast door het tempo waarin dit vorige maand uiteindelijk gebeurde.

We hielpen een staat opbouwen, maar slaagden er niet in er een natie van te smeden Lloyd Austin Minister van Defensie VS

Minister van Defensie Lloyd Austin, zelf een voormalige generaal die in Afghanistan had gediend, weet de instorting van het regeringsleger aan een onderschatting door de Amerikanen van de corruptie binnen de Afghaanse strijdkrachten en van de deals die Taliban-commandanten in het geheim met lokale legeraanvoerders hadden gesloten. Het grillige benoemingsbeleid van militaire leiders van de Afghaanse president Ghani had ook bijgedragen aan de chaos, zei hij.

Maar hij stak de hand ook in eigen boezem. „We moeten enkele ongemakkelijke waarheden onder ogen zien”, zei hij. „We hielpen een staat opbouwen”, aldus Austin, „maar slaagden er niet in er een natie van te smeden.”

Milley vroeg zich bovendien af of de Amerikanen het Afghaanse leger niet te veel naar het evenbeeld van hun eigen technisch geavanceerde leger hadden proberen te maken.

Ware gevechtskracht

Generaal Milley wees er in dit verband ook op dat de Amerikaanse militairen het vermogen de ware gevechtskracht van de Afghanen te beoordelen hadden verloren, doordat ze al sinds enkele jaren geen waarnemers meer stuurden wanneer Afghaanse militairen op het slagveld op de proef werden gesteld. „Je kunt het menselijke hart niet meten met een machine, je moet erbij zijn”, verklaarde Milley.

Anders dan president Biden eerder had gesuggereerd, vormen volgens Milley en McKenzie zowel het terreurnetwerk Al-Qaida als de Afghaanse tak van Islamitische Staat wel degelijk een potentiële bedreiging voor de Verenigde Staten en anderen.