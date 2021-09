Arrestatie Russische cyberveiligheidtopman wegens ‘landverraad’ toont precaire positie van IT-ers

De Russische autoriteiten hebben topman Ilja Satsjkov van cyberbeveiligingsbedrijf Group-IB opgepakt. Ook werd de Moskouse vestiging van het bedrijf doorzocht. Satsjkov wordt beschuldigd van landverraad en zit voorlopig twee maanden in hechtenis.

Satsjkov (35) liet zich op een bijeenkomst met de Russische premier kritisch uit over de houding van de Russische overheid ten aanzien van cybercriminaliteit. Hij pleitte vorig jaar voor de arrestatie van de vermeende leider van ransomwarebende Evil Corp, Maksim Jakoebets, die bescherming zou genieten van de Russische autoriteiten. Het leidde woensdag tot speculaties in de pers dat Satsjkovs arrestatie daarmee verband zou houden.

Russische IT-beveiligers opereren in een mijnenveld. Rusland geldt als belangrijk broeinest van cybercriminaliteit. Hackers en ransomwarebendes opereren er niet zelden met medeweten, en soms ook actieve medewerking, van de inlichtingendiensten. Zolang ze geen binnenlandse slachtoffers maken, worden ze ongemoeid gelaten.

Mede daardoor worden Russische IT-bedrijven in het buitenland vaak met argusogen bekeken. Het bekende Russische antivirusbedrijf Kaspersky werd in 2017 door de Amerikaanse overheid in de ban gedaan, omdat het banden zou hebben met inlichtingendienst FSB. Oprichter Jevgeni Kaspersky ontkent de aantijgingen met klem.

Lees ook ‘Telkens weer die beschuldigingen van spionage’

Group-IB verlegde zijn activiteiten recent steeds meer naar klanten buiten Rusland. Volgens persbureau Bloomberg liet Satsjkov vorig jaar weten dat het bedrijf op weg was om de helft van zijn - geheime - omzet buiten de regio te verdienen. Group-IB opende recent vestigingen in Dubai en Amsterdam, en verhuisde het hoofdkantoor van Moskou naar Singapore.

Dankzij die gedecentraliseerde structuur zijn de gegevens van klanten veilig, en kan het bedrijf gewoon doordraaien, liet het woensdag in een persbericht weten. Het bedrijf zegt overtuigd te zijn van de onschuld van Satsjkov.

IT op de vlucht

De vele arrestaties van succesvolle en kritische zakenmensen in Rusland leidt tot zorgen over het ondernemersklimaat in het land. De Russische ombudsman voor het bedrijfsleven, Boris Titov, waarschuwde na Satsjkovs arrestatie voor het risico dat „IT Rusland zal ontvluchten”. Hij drong bij het Russische openbaar ministerie aan op uitleg over de arrestatie.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei woensdag echter niet te vrezen dat de arrestatie een negatieve impact zal hebben op het ondernemersklimaat. „Je ziet dat de beschuldigingen niet gerelateerd zijn aan de economie, maar aan verraad.” Volgens persbureau Tass zou Satsjkov informatie hebben gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. Zaken aangaande landverraad worden in Rusland vrijwel altijd geclassificeerd als geheim. Een veroordeling kan Satsjkov, die de beschuldigingen ontkent, op een gevangenisstraf van twintig jaar komen te staan.

Succesvolle Rus

Satsjkov is geen onbekende in Rusland. Hij richtte zijn Group-IB op in 2003, als 17-jarige student informatiebeveiliging in Moskou. Het bedrijf specialiseert zich in netwerkbeveiliging en de bestrijding van cybercriminaliteit. In 2016 stond hij in de Forbes-lijst van meest succesvolle Russen onder de dertig jaar.

In Rusland heeft Satsjkov als cybersecurity-specialist adviesrollen bij onder andere de Doema en het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn bedrijf rekent verder tal van banken, financiële instellingen, en bedrijven in de energie- en telecomsectoren tot zijn klantenkring, en werkt op het vlak van cybercriminaliteit samen met onder meer Europol en Interpol, de Raad van Europa en de OVSE. Afgelopen juli hielp het de Nederlandse politie nog bij het oprollen van een phishingbende.

Ook was Satsjkov betrokken bij de Global Commission on the Stability of Cyberspace, een initiatief van onder meer het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat moest leiden tot diplomatieke normen voor non-agressie in het digitale domein. Hij pleitte voor een moratorium op de inzet en verspreiding van cyberwapens en -spionage.