Zorgen over spacende palingen naast Glastonbury Festival

Cocaïne is stimulerend voor de hersenen, mdma werkt opwekkend en bewustzijnsveranderend. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor palingen.

In het zuiden van Engeland zijn zorgen ontstaan over de gezondheid van European eels in de Whitelake River omdat zij in de nasleep van het beroemde Glastonbury Festival tegen grote hoeveelheden drugs aanzwommen. Uit onderzoek is gebleken dat in de weken na de laatste editie van het festival in 2019 meer dan honderd keer zoveel mdma (de werkzame stof in xtc-pillen) in het water zat en veertig keer zoveel cocaïne. De drugs kwamen in de rivier terecht door festivalgangers die in (de buurt van) de rivier plasten.

De mdma en de coke kunnen invloed hebben op de gezondheid van de dieren die in het water van de Whitelake River leven, zo waarschuwen de onderzoekers. Eerder is gebleken dat palingen, een bedreigde diersoort, door cocaïne net als mensen hyperactief kunnen worden én last kunnen krijgen van haperende kieuwen, hormonale veranderingen en zelfs spieratrofie. Of en zo ja hoeveel palingen na het Glastonbury Festival in 2019 een overdosis hebben gehad, is niet bekend.

Wel is duidelijk dat na ieder groot festival drugsvervuiling wordt aangetroffen in de natuur, zo legde onderzoeker Dan Aberg uit tegenover The Guardian. Omdat de Whitelake River zo dicht bij het festivalterrein van ‘Glastonbury’ ligt is het probleem hier erger.

Onderzoeker Chemische Waterkwaliteit van wateronderzoeksinstituut KWR Water Thomas ter Laak plaatst desgevraagd de concentraties drugs die in de Whitelake River zijn gevonden, in perspectief. „De hoeveelheden die zijn aangetroffen zijn een hele kleine fractie van hoeveel er typisch wordt gebruikt op festivals”, zegt hij. Ook trekt hij de vergelijking met het chemische afval dat drugsproducenten in Nederland in waterstromen dumpen. „Het gaat in de Whitelake River om grammen per dag, maar in de regio Eindhoven zien we soms kilo’s amfetamine of xtc per dag langstromen in het riool en een groot deel daarvan komt uiteindelijk ook in rivieren terecht.”

Naar aanleiding van het onderzoek naar Whitelake River zijn de Britten vooralsnog vooral bezorgd over de gezondheid van de palingen. De organisatie van het Glastonbury Festival haastte zich dinsdag te zeggen zij dierenwelzijn „buitengewoon belangrijk” vindt en graag samenwerkt met onderzoekers om de vervuiling van het water tegen te gaan. Bewust van de wildplasserij waren de organisatoren wel al langer: in 2019 werd nog met de leus Respect, Don’t Pee on the Land festivalgangers zover te krijgen hun behoefte in Dixie’s te doen. Veel nut lijkt dat dus nog niet te hebben gehad.