Zeker twintig gewonden bij explosie in Zweedse stad Göteborg

Bij een explosie en een daaropvolgende brand in een appartementencomplex in de Zweedse stad Göteborg zijn dinsdagochtend zeker twintig mensen gewond geraakt. Vier van hen liepen ernstige verwondingen op, zo melden lokale media. Honderden bewoners zijn geëvacueerd, zij worden opgevangen in nabijgelegen kerken. Over de oorzaak van de explosie is vooralsnog niets bekend.

Rond 05.00 uur ’s ochtends spoedden de reddingsdiensten zich naar het centrum van Göteborg, waar de explosie had plaatsgevonden. Honderden mensen wisten het appartementencomplex via de uitgang te verlaten, een aantal bewoners zou van het balkon zijn gesprongen. Rond 11.30 uur ’s ochtends was de brand nog niet onder controle. Volgens Zweedse media hebben onder meer verschillende trappenhuizen vlam gevat.

Explosies in gebouwen zijn een bekend probleem in Zweden. Geregeld zitten daar criminele bendes achter die elkaar bestoken met zware explosieven. Twee jaar geleden waarschuwde de Zweedse politie nog dat de omvang van het explosiegeweld „epidemische vormen” aannam. Toen ging het om zeker 150 ontploffingen in één jaar, net als in 2018. De criminelen zouden voornamelijk handgranaten gebruiken, waardoor explosies en branden ontstaan die soms tientallen gewonden tot gevolg hebben.