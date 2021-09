World Press Photo wijzigt koers om diverser te worden

Níét veranderen zou „belachelijk” zijn. Joumana El Zein Khoury, directeur van World Press Photo, kan niet genoeg benadrukken „hoe ieder hier klaar voor was”. Ze trad begin dit jaar aan na „een van de heftigste jaren in de historie van World Press Photo”, aldus het laatste jaarverslag van de Nederlandse organisatie, die jaarlijks de beroemde fotoprijzen uitreikt. De coronacrisis stak een stokje voor de helft van de tentoonstellingen die wereldwijd in een normaal jaar worden georganiseerd, maar ook daarvoor ging het financieel slecht. De onvrede en werkdruk onder personeel was hoog.

Na zes „krankzinnige” maanden weet El Zein Khoury welke kant het op moet. Deze woensdag kondigt de organisatie een koerswijziging aan die er vooral op is gericht om diverser te worden. Het heeft de organisatie van zo’n vijfentwintig medewerkers weer bij elkaar gebracht, zegt ze.

World Press Photo stond op het punt irrelevant te worden, aldus El Zein Khoury. Dat vernam ze uit haar gesprekken met tientallen mensen uit het vak. De wedstrijd zou niet alleen fotografen uit andere continenten te weinig aanspreken, maar ook de jongere generatie. „Een docent fotografie zei dat zijn studenten een World Press Photo Award niet meer zo nastreven als voorheen.” Het aantal fotografen dat werk inzond daalde van 5.775 in 2016 naar 4.315 dit voorjaar.

„We moesten focussen. We hadden veel kleine initiatieven waarmee we een paar honderd mensen bereikten. Dat was de tijdsinvestering niet waard.” Zo verdwijnt de Solution Visual Journalism Initiative, voor oplossingsgerichte fotojournalistiek. Het 6x6-programma, voor zes talenten uit zes continenten, stopt ook, vanwege de nieuwe opzet van de fotowedstrijd.

Zes regionale competities

Die krijgt namelijk zes regionale competities, één per continent, met elk een eigen jury. Die regionale jury zendt nominaties in voor de wereldwijde competitie. De hoofdjury in Amsterdam zal vervolgens de winnaars per regio kiezen, en onder hen ook de algehele winnaar in vier categorieën: Singles, Stories, Long-Term Projects en Open Format.

Die laatste zal de Digital Storytelling-competitie vervangen. Die was bedoeld voor innovatieve fotografie, zoals interactieve producties en documentaires, maar bleef altijd in de schaduw van de fotowedstrijd. „Ik sprak mensen die er pas van hoorden toen ze jurylid werden”, zegt El Zein Khoury. Filmfestivals als IDFA of Sundance zouden dat beter kunnen. De Open-categorie houdt wel de focus op fotografie. De vroegere subcategorieën, zoals ‘hard nieuws’, ‘sport’ en ‘portretten’, verdwijnen.

World Press Photo wil uiteindelijk in elk continent een langdurige, intensieve samenwerking aangaan met een vaste partner, haar „ogen en oren” in de regio. Die moet haar daar helpen met het uitbreiden van haar netwerk, tentoonstellingen en talentenprogramma’s. World Press werkte weliswaar eerder met lokale foto-organisaties, maar op projectbasis.

De programmering van het World Press Photo House, waarvoor de Nationale Postcodeloterij in 2019 1,2 miljoen doneerde, stopt ook, „in goed overleg” met de loterij. Het nieuwe onderkomen op het Amsterdamse Westergasterrein moest het hele jaar door publiek trekken met tentoonstellingen, educatieprojecten en een fotoboekenwinkel. Vlak na de opening gooide corona roet in het eten, maar het huis past ook niet meer in de nieuwe strategie, die juist de focus ver buiten Amsterdam legt.

De organisatie kreeg afgelopen jaren kritiek over het gebrek aan diversiteit, in de organisatie maar ook in de competitie. In 2021 kwam 48 procent van de deelnemende fotografen uit Europa, vergeleken met 3 procent uit Afrika. 80 procent identificeerde zich als man. Die cijfers zijn de afgelopen tien jaar maar weinig veranderd, ondanks diversere jury’s, lokale samenwerkingen en quota bij talentenprogramma’s en masterclasses.

Op de vraag wat diversiteit voor haar betekent, zucht El Zein Khoury. „Zo’n grote vraag.” Als eerste denkt ze aan diversiteit in „verhalen” en „stemmen”. Ze herinnert zich een moment afgelopen jaar waarin een jurylid wees op een grote anti-moslimopstand in India die de internationale media amper haalde omdat toen ook de Amerikaanse president Trump in het land was. Het jurylid kwam uit Nepal.

Gewaagde stap

Om de diversiteit verder te vergroten neemt World Press Photo een gewaagde stap: de organisatie zal voortaan aan de juryleden iets van de fotografen onthullen – die bleven voorheen anoniem. Bij de inzending zal komen te staan of de fotograaf uit de afgebeelde regio komt en wat diens gender is. „Dus het juryoordeel wordt gebaseerd op esthetiek, verhaal en representatie.” Waarschijnlijk geeft de organisatie de juryleden ook een quotum mee.

De suggestie dat de kwaliteit van de foto zo minder belangrijk wordt, wijst El Zein Khoury af. Volgens haar komt er alleen iets bij. Het maakt het jureringsproces ook niet minder objectief, vindt ze. „We willen tegenwoordig verschillende perspectieven horen. Daarbij hoort een bepaalde ethiek bij: hoe is een foto gemaakt. De ethiek van wie wiens verhaal vertelt. Als je daarmee geen rekening houdt, leef je niet in deze wereld.”