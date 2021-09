WHO: ruim 80 gevallen van misbruik door medewerkers in ebolacrisis Congo

Meer dan tachtig personen gelieerd aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden beschuldigd van seksueel misbruik. Zij zouden zich tijdens de ebola-uitbraak in Congo, die in 2018 begon, hebben vergrepen aan vrouwen in het land, soms in ruil voor hulp of een baan. Dat blijkt uit onderzoek van een door de WHO ingestelde commissie, waarvan de resultaten dinsdag zijn gepresenteerd.

Het merendeel van de 83 vermoedelijke daders kwam volgens de onderzoekers uit Congo en werd tijdelijk door de WHO ingehuurd tijdens de ebolacrisis. Ook kwam een deel uit het buitenland. In totaal worden 21 vaste stafleden van de WHO in verband gebracht met het seksueel misbruik. De verdachten zouden hun autoriteit hebben gebruikt om seksuele handelingen af te dwingen. In negen gevallen ging het om verkrachting, meldt persbureau Reuters. Slachtoffers zouden volgens het rapport geen „noodzakelijke hulp voor dergelijke vernederende ervaringen” hebben gekregen.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dinsdag in reactie op het rapport dat daders van wie de identiteit bekend is in de toekomst niet meer bij de WHO aan de slag kunnen gaan. Ook worden vier personen ontslagen. Wat met de resterende stafleden die worden beschuldigd van seksueel misbruik gaat gebeuren, is onduidelijk. Daarnaast kondigde Tedros „grootschalige hervormingen van de structuur en cultuur” van de WHO aan.

De ebola-uitbraak, die begon in augustus 2018 en duurde tot juni 2020, kostte aan 2.196 Congolezen het leven. Het interne onderzoek naar seksueel misbruik werd door de WHO ingesteld nadat journalisten van Reuters en nieuwsorganisatie The New Humanitarian publiceerden over 51 gevallen van misbruik. Ook medewerkers van onder meer Oxfam, Artsen zonder Grenzen en Unicef werden beschuldigd. In juli dit jaar spraken 53 landen, waaronder Nederland, in een gezamenlijke verklaring hun zorg uit over het seksueel misbruik door WHO-hulpverleners en riepen zij de organisatie op „krachtig leiderschap” te tonen.