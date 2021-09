Weg met al die grijs-beige muren in huis, het is tijd voor kleur

Rood, rood, rood. De wanden, de vloer, de meubels: alles in het kantoor van Halston in New York is rood. De Netflix-serie Halston, met Ewan McGregor in de hoofdrol, neemt je mee in de opkomst en ondergang van de Amerikaanse modeontwerper in de jaren zeventig en tachtig. Halston draait volledig door, verscheurd door drugsgebruik en mismanagement, maar dat doet hij in stijl, in zijn rode kantoor. Het decor is een van de hoogtepunten uit de serie. Hier zien we iemand die niet kiest voor neutrale muren, maar zich volledig durft onder te dompelen in een kleur die je ook tegenkomt op brandweerauto’s of de noodrem van de trein.

Tegenwoordig lijkt er bijna een verbod te gelden op uitgesproken kleuren. Het lijkt er sterk op dat we leven in de nadagen van een greige (grijs-beige) tijdperk. In woontijdschriften, of het nu het laatste nummer van Vogue Living is of het nieuwe Scandinavische woontijdschrift The New Era, maken bleke bruintinten, zacht grijs en beige de dienst uit. Exclusieve meubelwinkels, koffiebars en kantoren zijn ook dol op dit soort beheerste ensembles. De kleur van het jaar 2021 volgens verffabrikant Flexa is ‘Brave Ground’, neutraal bruin.

Toch merkt Nils de Ru (51), eigenaar van De Ru in Amsterdam, een speciaalzaak met verf en behang uit het hogere segment, de laatste jaren dat de vraag naar rijke, volle tonen is toegenomen. Onder andere groen en roestig rood zijn in trek. „We komen uit een periode dat iedereen grijs wilde. De jaren negentig waren heel erg wit. Nu kiezen mensen ook weer krachtige kleuren voor op hun muur. Ze komen met voorbeelden die ze hebben gevonden op Pinterest en Instagram, waar kleurrijke interieurs het meest opvallen. Mensen halen hun inspiratie nu uit de hele wereld, niet meer alleen uit de VT Wonen.”

Muurmythes

Ook de coronacrisis speelt mee. Maandenlang verplicht binnen zitten, vergrootte de drang om het huis aantrekkelijker te maken, merkte De Ru aan zijn klanten. En wie heeft er nou zin in beige, nu we weer meer vrijheid hebben?

Over muurkleuren doen allerlei mythes de ronde. Van gele kinderkamers krijg je huilbaby’s, een paarse wand drijft je tot waanzin. Zowel blauwe als groene muren zouden je rustig maken en helpen met concentreren. Een volle toon op de muur, zegt De Ru, heeft effect op je stemming. „Het geeft meer intimiteit en huiselijkheid dan een neutrale toon.” Met een volle toon, je kunt ook rijk, levendig of diep zeggen, bedoelt hij verfkleuren met veel pigment en daardoor een grote kleurdiepte. Het tegenovergestelde is pastel: dat is vooral wit met een heel klein beetje kleur.

Mensen zijn bang om sterke kleuren te gebruiken. Dat is helemaal niet nodig

In verkoopvolume hebben lichte en neutrale kleuren nog altijd de overhand. De kleur die De Ru het meest verkoopt, is al heel lang RAL 9010, het standaard gebroken wit. Nederland is toch het land van Jan des Bouvrie (alles wit) en Piet Boon (alles grijs), zegt De Ru. „We hebben in Nederland weinig mensen die echt met kleur werken.” Expats, ongeveer één op de drie klanten in zijn winkel, durven gewoonlijk meer dan Nederlanders. „Italianen vragen om harde kleuren.” Dat is niet zo gek, want om een kleur goed te laten opvallen in feller, zuidelijker licht, heb je een toon met veel pigment nodig.

„Neutrale kleuren zullen altijd populair zijn vanwege de vastgoedmarkt”, zegt de Australische interieurontwerper David Oliver (54), die bekendstaat als de meester van de ingetogen kleuren. Hij verkocht in 2015 zijn high-end verf- en behangmerk Paint & Paper Library, dat hij in 1995 in Londen begon, aan verffabrikant Little Greene. Nu is hij fotograaf en werkt hij met regelmaat voor interieurbladen. Huizenbezitters zijn volgens hem bang dat muren in krachtige kleuren potentiële kopers afschrikken. In een ruimte met neutrale kleuren, zegt hij, kunnen mensen zichzelf projecteren, een nieuw leven voor zich zien. Muren in zand- en steentinten, zegt Oliver, hebben bovendien de eigenschap dat ze objecten op de voorgrond, zoals kunst of meubels, levendiger maken.

Designcliché

De Iraans-Franse binnenhuisarchitect India Mahdavi (59), door The New Yorker in een uitgebreid portret in 2018 aangeduid als ‘virtuoso of colour’, noemt zichzelf op haar Instagram-profiel ‘polyglot en polychrome’. „Daarmee bedoel ik kleurrijk in elk opzicht”, licht ze telefonisch toe, „cultureel gemengd en kosmopolitisch.” Ze werkt onder andere voor Louis Vuitton, voor wie ze onder meer een diepblauwe, Oosters geïnspireerde tafel ontwierp. Modeontwerper Maria Grazia Chiuri liet haar huis in Parijs door Mahdavi inrichten.

Een van haar meest bekende projecten is Sketch, het meest geïnstagramde restaurant van Londen, waar ze in 2015 zowel de meubels als de muren uitvoerde in een krachtig roze. „Ik wilde roze op een radicale manier gebruiken en het een haast masculiene uitstraling geven”, zegt ze. Ze werd een van de aanstichters van de populariteit van wat ‘millennial pink’ is gaan heten. Een roze dat zo vaak opdook, niet zozeer in particuliere huizen, maar vooral op muren van bars en restaurants, op boekomslagen en notitieboekjes, dat het inmiddels een commercieel designcliché is geworden.

Mahdavi is een vurig pleitbezorger van expressieve interieurkleuren. In 2019 stelde ze een eigen collectie van 56 kleuren samen, uitgebracht door de Frans verffabrikant Mériguet-Carrère. „Ik koos kleuren die ik ook gebruik in mijn projecten, waarvan ik weet dat ze goed werken in interieurs. Mensen zijn bang om sterke kleuren te gebruiken. Dat is helemaal niet nodig.” In haar collectie is onder andere ‘Super Orange’ te vinden, of ‘Beaucoup Trop’, een diep paars. Sommige namen zijn afgeleid van een plek (‘Téhéran’, haar geboortestad) of een persoon (‘Hilda’, een donkergroen, vernoemd naar haar grootmoeder, die ze bewonderde om haar mondaine smaak en gedurfde kleurkeuzes ). Om keuzestress bij het kiezen van het juiste wit te vermijden koos ze voor slechts twee tonen: ‘Blanc du Nord’, voor gebruik in noordelijke landen en ‘Blanc du Sud’, met een beetje beige erin, voor in het fellere zonlicht van het zuiden.

Ultramarijn

Kleuren die afgeleid zijn van de natuur zorgen voor de meeste harmonie in interieurs, zo meent de Londense kleurhistoricus Patrick Baty. In zijn nieuwe boek Nature’s Palette: a colour reference system from the natural world, dat dit voorjaar verscheen, laat hij kleuren zien die afkomstig zijn van de wereld van dieren, planten en stenen. Ultramarijn vind je op de vleugels van het heideblauwtje (een vlinder), de boragebloem en de steensoort lapis lazuli, die bruine Flexa-trendkleur van 2021 is de kleur van de veren op de kop van kokmeeuwen.

Nature’s Palette is gebaseerd op de kleurenclassificatie zoals die werd bedacht door de Duitse geoloog Abraham Werner in 1774: Werners Nomenclature of Colours. Charles Darwin gebruikte Werners kleuren bij het beschrijven van soorten tijdens zijn wereldreis met de HMS Beagle, tussen 1831 en 1836. Nu kun je ze als je wilt gebruiken voor je keukenkastjes of de kinderkamer, waar dat zachtblauw dat je aantreft op de eitjes van de bonte vliegenvanger niet zou misstaan. Achterin het boek staat een handige tabel met de meest gelijkende kleuren van bekende verffabrikanten.

„Ik ben blij dat de modegril van grijs en beige weer op z’n retour is”, zegt Baty in een videogesprek vanuit zijn studeerkamer met zachtgele muren in Londen. In een eerder boek, Anatomy of Colour, uit 2017, liet hij al zien hoe interieurverf zich de afgelopen driehonderd jaar ontwikkelde en hoe bijvoorbeeld een enkele woonkamermuur in een opvallende accentkleur halverwege de vorige eeuw een trend was, die voortkwam uit de wens iets van optimisme aan te brengen in onze na-oorlogse huizen. Baty, die als een soort kleurdetective wordt ingehuurd om de originele kleuren van monumentale buitenhuizen en stadspaleizen te achterhalen – hij bracht advies uit over onder andere Kensington Palace, de Tower Bridge en Downing Street 10 – is ervan overtuigd dat de tijd rijp is voor een opleving van kleurrijke muren.

In zijn verfwinkel in West-Londen, Papers & Paints, in 1960 opgericht door zijn vader, blijken de uitgesproken kleuren ontleend aan Nature’s Palette populair. WC87, ‘Arterial Blood Red’, komt het dichtst bij de muurkleur van Halstons kantoor.