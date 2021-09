Waarom het CDA net te veel op de VVD lijkt

Decennialang waren conflicten in de VVD te herleiden tot onmin tussen personen. Gewoon jezelf zijn. Het escaleerde na het vertrek van Hans Wiegel in 1982, en eindigde pas toen Mark Rutte in 2010 premier werd. Van Frits Bolkesteins coup tegen Ed Nijpels in 1986 tot en met Rita Verdonks poging in 2007 om Rutte af te zetten, was het onder liberalen een komen en gaan van afrekeningen. Een partij als rancunemachine.

Het viel samen met de tijd dat de VVD meestal juniorpartner van het CDA in het kabinet was. En het fascinerende is: sinds het CDA na 2010 vaak dezelfde rol vervult in kabinetten geleid door Rutte, is het omgekeerd. Relatieve rust in de VVD, rivaliteit in het CDA.

Kijk eens hoe het afliep met de drie CDA’ers die zomer vorig jaar meestreden om het lijsttrekkerschap. Pieter Omtzigt is inmiddels voor zichzelf begonnen. Mona Keijzer verloor in het weekeinde haar twee functies (demissionair staatssecretaris en Kamerlid) nadat haar openlijke kritiek op het coronabeleid binnenskamers was neergesabeld. En Hugo de Jonge werd vorig najaar door anonieme CDA’ers zo hard aangepakt in de media dat hij zijn vers verworven leiderschap in december alweer neerlegde.

En je vraagt je af: hoe kan dit? Deze partij publiceert sinds haar vorming in 1980 om de paar jaar een rapport met cultuurkritiek op het individualisme. Altijd eindigt zo’n stuk in een pleidooi voor samenwerken en verbinden. Maar het zou te denken kunnen geven dat het dominante gedrag in de hoge regionen klassiek liberaal is: individuele ambitie en competitie als uitgangspunt.

Ook de houding inzake openheid veranderde. Onder boegbeeld premier Ruud Lubbers (1982-1994) ontstond een sterk bestuurlijk ingestelde partij, inclusief monistische en heimelijke trekken. Maar toen de partij in 2010 diep verdeeld was over samenwerken met de PVV, etaleerde ze haar ruzies uitbundig op een partijcongres. Alsof het de VVD zelf was.

Het CDA ondermijnde er zijn bestuurlijke imago – de partij die geschillen in de binnenkamer oplost – mee, en het heeft me altijd gefascineerd dat de beslissing om dat congres te houden werd genomen onder interim-voorzitter Henk Bleker. Een ware CDA’er was hij achteraf niet: hij werd dit voorjaar FVD-lid.

Maar soms denk je: illustreert deze formatie niet ook dat VVD en CDA te veel op elkaar lijken? Tactisch hebben ze zich aan elkaar vastgeklonken. Mentaal is Wopke Hoekstra vaak meer een liberaal dan een christen-democraat. En hoewel genoeg CDA’ers niets zouden moeten hebben van een fusie, mogen ook zij zich afvragen hoe het kan dat hun partij - en dan vooral de partijcultuur - zoveel op de VVD is gaan lijken.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.