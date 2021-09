Vrouwen die voor de spanning in de misdaad zitten

De Franse misdaadkomedie Mama Weed (La Daronne) bevat zoveel plotlijntjes dat hij misschien beter een tv-serie had kunnen zijn. Isabelle Huppert is als politietolk annex crimineel meesterbrein Patience Portefeux de olie waarop deze gesmeerde machine loopt. Maar hij komt nooit helemaal goed op gang. Dat weerhield overigens het Franse bioscooppubliek er niet van om massaal op te komen dagen om de verfilming van Hannelore Cayres bestseller La Daronne (2017) te bekijken toen vorig jaar in Frankrijk de bioscopen weer opengingen. Er kan namelijk ook best iets aanstekelijks zitten in een ‘middle of the road’-film. Zeker als hij gebruikmaakt van het klassieke ‘bedrieger bedrogen’-motief.

Slim gesitueerd in de stedelijke en rijk cultureel geschakeerde netwerkgeografie van de Parijse wijken Ménilmontant en Barbès is Mama Weed meer nog dan een misdaadverhaal, een pragmatische (en daardoor ook opportunistische) film over misdadige vrouwen van verschillende generaties en etnische achtergronden. Ondanks summiere backstories (en hier en daar wat kort door de bocht gaande stereotyperingen) lijken ze vooral in het milieu te zitten omdat ze zo van de spanning houden. Zonder dat het potentieel van die onrust en opgewondenheid overigens echt op het publiek wordt overgedragen.

Huppert blijkt al haar hele leven tegen de alledaagse saaiheid in opstand te zijn. Ze is overwerkt, onderbetaald, voortdurend opgejaagd. Als de comédienne die Huppert óók is (en dat zien we te weinig in films) kan ze daar lang op de automatische piloot mee wegkomen. Vaak is het amusant, soms neigen het zeulen met contrabande en de verkleedpartijen (als dochter van een Algerijnse vader is een Hermès-hoofddoek schijnbaar een voor de hand liggende vermomming) naar slapstick. Maar tegelijkertijd blijft ze ongrijpbaar voor de andere personages, voor de plot, en daardoor ook het publiek.

Misdaadkomedie Mama Weed (La Daronne) Regie: Jean-Paul Salomé. Met: Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Liliane Rovère, Farida Ouchani, Nadja Nguyen, Rachid Guellaz. In: 10 bioscopen ●●●●●