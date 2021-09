Vermijd woorden als ‘sexy’ en hou je handen thuis: zo maak je complimentjes op werk

Een van mijn lievelingsvrouwen op Twitter, Rianne Meijer (@globalistaa), twitterde deze maand ‘een beginnerscursus complimenten geven’: „‘Wat een fantastische jurk’ – prima; ‘Wat een fantastische jurk, nxxken?’ -> niet prima.” Inderdaad. Zo makkelijk is het om een gepast compliment te maken.

Tot ik zag dat haar tweet een reactie was op een man die haar had geschreven dat hij sinds #metoo „helaas” geen complimentjes meer durft te maken, ook niet „wat een fantastische jurk”, omdat hij bang is verkeerd begrepen te worden.

Vlak daarop hoorde ik een andere man precies hetzelfde zeggen, op de redactie van de podcast Goed Werk waarmee we deze maand weer begonnen zijn, en begon ik toch te twijfelen. Is het de laatste jaren lastiger geworden om een compliment te maken?

Toen ik ernaar vroeg op Twitter bleek dat erg mee te vallen. Het is niet zo dat mensen gevoeliger zijn geworden, maar eerder dat complimenten of opmerkingen die tegenwoordig als ongepast worden ervaren, dat vroeger ook al waren – ja ook die van mij – maar dat mensen er toen hun mond over hielden en er nu wél iets van zeggen.

Ik kreeg in ieder geval heel veel ongepaste complimenten toegestuurd. En dus dacht ik: laat ik de cursus van Rianne Meijer eens wat uitbreiden. Als je vaak twijfelt over een compliment, of erger nog, ze helemaal nooit meer durft te geven, gebruik dan deze tips en je hoeft je nooit meer zorgen te maken!

1 Het belangrijkste van een compliment is je intentie. Als je oprecht een compliment wil maken is bijna alles geoorloofd; als je intentie seksueel is, zou ik het niet doen.

2 In een gepast compliment horen in ieder geval geen lichaamsdelen. Dus niet: „Wat heb je mooie borsten in dat jurkje”, „ik word steeds afgeleid door je mooie benen”, „wil je aanschuiven bij deze werkgroep? We hebben nog tietjes nodig”, „ik zie al twee redenen waarom cursisten graag les van jou krijgen”, of andere constructies met ‘rondingen’, ‘tetten’, of ‘gestifte lipjes’.

3 Vermijd ook woorden als ‘sexy’, ‘tampon’, ‘decolleté’, ‘zoenen’, ‘lekker uitgewoond’, ‘geil’, ‘cupmaat’, ‘string’, ‘sexbom’, en uitdrukkingen als: ‘is het waar wat ze zeggen over lange mannen’ als je ‘alleen maar’ een compliment wil maken.

4 Ga de gecomplimenteerde tijdens je compliment ook niet van top tot teen staan bekijken. Zeg bijvoorbeeld niet: „die zwangerschap staat je goed” of: „wat een mooi kettinkje” als je daarbij je blik vol op de borstpartij richt.

5 Complimenten over het lichaam zou ik sowieso niet doen. Dus niet: „in deze jurk lijk je een stuk minder dik”, „je ziet er goed doorvoed uit” of: „alles zit erop en eraan”. Haha, echt niet.

6 Liever ook niet te veel uitweiden. Dat maakt een compliment zelden sterker. Dus niet: „leuke jurk – functioneringsgesprek?” maar gewoon: „leuke jurk”. Klaar.

7 Net als al die andere „goedbedoelde” toevoegingen als „voor een vrouw”, „voor een Marokkaan”, of „voor je leeftijd” – weglaten graag. En ook geen bijzin die begint met ‘maar’ achter je compliment.

8 Hou rekening met leeftijd en hiërarchie. Een compliment over een jurk zal eerder ongemakkelijk voelen als een man van 60 hem geeft aan een vrouw van 23, dan als een man van 26 dat doet. Ook wordt het eerder ongemakkelijk als een leidinggevende een compliment maakt aan een ondergeschikte.

9 Geef ook niet alleen vrouwen of mannen een compliment, maar vrouwen én mannen – waarom niet? „Als mannen ook complimenten zouden maken over het uiterlijk van mannen, dan zouden de complimenten aan vrouwen over hun uiterlijk niet meer zo awkward zijn”, schreef een lezer. En dat is zo. Mannen mogen ‘schatje’ tegen vrouwelijke collega’s zeggen mits ze dat ook tegen alle mannen zeggen.

10 Waarom moeten complimenten überhaupt altijd over uiterlijk gaan, schreef een ander. Probeer eens iets anders! „Over een goede presentatie, je promotie, dat je een marathon hebt gelopen, dat je één jaar nuchter bent, dat je cupcakes lekker zijn. Wat een armoede!” om altijd weer dat uiterlijk erbij te halen. Echt hè?

11 Zeg in ieder geval nooit als inleiding bij je compliment: „mag ik jou een compliment maken”? Dat klinkt als een vieze oom die z’n handen niet thuis kan houden.

12 O ja handen thuishouden. Dat lijkt me artikel 1 van het gepaste compliment: hou je handen thuis, tenzij met wederzijdse instemming.

Een lezer schreef: „Ik mis het om een gemeend compliment te maken, gewoon om iemand blij te maken.” Dat vond ik een beetje een jankerd. Want zo ingewikkeld is het dus allemaal niet, precies zoals Rianne Meijer al zei.

Sterker nog, we hebben complimenten nodig, allemaal. Het geven ervan moet dus juist worden aangemoedigd. „Als het echt gemeend en een blijk van respect voor de ander is, dan werkt een compliment helend voor zender, ontvanger en wie er toevallig bij staat”, schreef een lezer. En zo is het.

Heel veel succes!

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.

Dit waren de Jeuktweets van de week

@Japked vandaag gehoord. Uit een kantoormensenmond. 'Giraffe overleg'. Voor het overstijgende perspectief van hoger management. #datdus — Ben Vloon (@VloonBen) September 22, 2021

Mensen die hun e-mail afsluiten met 'Gaarne actie'. Ik weet niet hoor….., het is niet dat ik nu overloop van energie om die actie te gaan ondernemen. @Japked, is dit inspiratie voor jou om te schrijven over tenenkrommende e-mailafsluitingen? Zo ja, gaarne actie. — ⬅️Deborah (@DeborahBothe) September 24, 2021

Een 'hybride scanario' 'onder-de-drempel-dreiging'

Gelukkig hebben we de 'whole of goverment approach' Mijn hemel… wát willen jullie communiceren?? @Japked #dtv #jipenjanneketaal — Pʟᴀᴀᴛᴊᴇsʙᴏᴇғ (@plaatjesboef) September 27, 2021

Ik lees in een bio van een nieuwe collega dat hij:

Passie heeft voor management rapportages

…..🙄

Volgens mij moet ie met zijn plasje naar de dokter (gevalletje @Japked HELP) — SabinA (@SabG) September 27, 2021