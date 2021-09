Rusland begint nieuwe strafzaak tegen oppositieleider Navalny en naaste medewerkers

De Russische autoriteiten zijn een nieuwe strafzaak begonnen tegen de gedetineerde Kremlincriticus Aleksej Navalny en drie van zijn naaste medewerkers. Dat heeft de commissie belast met het onderzoek dinsdag bekendgemaakt in een verklaring, melden persbureaus AFP en Reuters. Navalny en zijn bondgenoten, alle drie prominente en naar het buitenland gevluchte oppositieleden, worden verdacht van extremisme. Ze riskeren gevangenisstraffen tussen de twee en tien jaar.

Navalny’s organisaties werden afgelopen juni door een Moskouse rechtbank bestempeld als extremistisch en daarmee verboden. Nu houdt de onderzoekscommissie, die verantwoordelijk is voor de belangrijkste strafrechtelijke onderzoeken in Rusland, Navalny en zijn medewerkers verantwoordelijk voor het oprichten en leiden van een extremistische organisatie. Deze groepering zou van 2014 tot 2021 met onder meer protesten de boodschap hebben uitgedragen dat die mikte op „een gewelddadige machtswisseling”.

Naast Navalny zijn de verdachten in dit nieuwste onderzoek diens naaste medewerkers Ivan Zjdanov en Leonid Volkov, die al maanden in ballingschap verblijven in het buitenland. Ook Ljoebov Sobol is aangeklaagd. Zij was advocaat van Navalny’s anticorruptiefonds FBK, tot de organisatie dit jaar noodgedwongen werd opgedoekt. Sobol verblijft momenteel vermoedelijk in Turkije.

Russische presidentsverkiezingen

Het extremismestempel door de Russische rechtbank kwam afgelopen zomer op een pikant moment, slechts enkele maanden voor de parlementsverkiezingen van 19 september. Bij die verkiezingen, die zijn gewonnen door de partij van zittend president Vladimir Poetin, werd het opponenten zoals Navalny onmogelijk gemaakt zich verkiesbaar te stellen. Oppositieleden stonden soms maar op enkele lijsten, hadden amper toegang tot gevestigde media en werden daarop zwartgemaakt, terwijl de Russische president op de staatstelevisie werd geprezen.

De 45-jarige Navalny wordt beschouwd als de populairste criticus van Poetin. In augustus vorig jaar werd de oppositieleider in Siberië vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, vermoedelijk door leden van de Russische veiligheidsdienst FSB, en voor behandeling naar Duitsland gevlogen. Bij terugkomst in zijn thuisland werd hij aangehouden en afgelopen februari door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot ruim tweeënhalf jaar strafkamp.