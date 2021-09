Remkes sluit minderheidscoalitie uit en oppert extraparlementair kabinet

Informateur Johan Remkes ziet geen perspectief voor de vorming van een „traditionele minderheidscoalitie” bestaande uit de VVD, CDA en D66. Dat schrijft hij dinsdag in een brief over de voortgang van de formatie. Hij ziet zijn taak als informateur „bemoeilijkt, maar niet afgerond”, omdat er nog mogelijkheden zijn, zoals een extraparlementair kabinet. Een dergelijke regering bestaat uit bewindspersonen die afkomstig kunnen zijn uit meerdere partijen, of zelfs van buiten de Tweede Kamer. Een belangrijk verschil met een parlementair kabinet is dat een extraparlementair kabinet niet is gebonden aan een regeerakkoord, maar aan een regeringsprogramma. Fracties in de Tweede Kamer kunnen hier losser mee omgaan, omdat niet alles van tevoren vaststaat.

Om de mogelijkheden voor een extraparlementair kabinet te verkennen, zijn woensdag naast ‘vaste klanten’ VVD, CDA en D66 ook de fractievoorzitters van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, de SGP en Fractie Den Haan door Remkes uitgenodigd om op gesprek te komen. Volgens de informateur heeft Nederland „met grote urgentie” een nieuw kabinet nodig. Daarom is het „nu echt” tijd dat „fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden” verantwoordelijkheid nemen.

Maandag liep een lange dag vergaderen in het Logement op het Haagse Plein nog op niets uit. Toen stapte Remkes na tien uur overleggen met de VVD, CDA en D66 naar buiten met de cryptische boodschap dat „creatieve varianten” nog open stonden, maar dat hij niet zou teruggrijpen naar coalitievarianten die al door de vorige informateur Mariëtte Hamer onderzocht waren.

