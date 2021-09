Edith Schippers wilde in 2014 Mark Rutte opvolgen als premier

Als Mark Rutte in 2014 voor een hoge EU-post naar Brussel was vertrokken, had Edith Schippers, toenmalig minister voor Volksgezondheid, hem opgevolgd als premier. Dat zegt ze in het boek Schaduwleiders, rollen en invloeden van ‘tweede mannen’ in de politiek, van NRC-redacteur Kees Versteegh, dat onlangs verscheen. Nederland zou daarmee voor het eerst een vrouwelijke minister-president hebben gekregen. „Ik ga dan echt niet bescheiden zitten doen”, zegt Schippers in het boek. „Je voelt dan toch een bepaalde verantwoordelijkheid als het land in de moeilijkheden zit.” Het is voor het eerst dat Schippers haar ambities van destijds om Rutte op te volgen als premier onder woorden brengt .

In 2014 werd er in kleine kring gespeculeerd over Ruttes komst naar Brussel als voorzitter van de Europese Raad als opvolger van de Belg Herman van Rompuy. Diederik Samsom die destijds PvdA-leider en coalitiegenoot van de VVD was, dat Schippers klaar stond om Rutte op te volgen als premier. Hij zegt in hetzelfde boek: „Het was allemaal volstrekt theoretisch, want Mark Rutte wilde helemaal niet naar Brussel. Maar als hij toch zou zijn gegaan, was er geen twijfel over de opvolging: dat was Edith. Zij stond klaar als tweede vrouw, overigens tot ons afgrijzen. Het kabinet was dan flink van kleur verschoten. Edith is veel rechtser dan Mark.”

Terugkeer naar de politiek

Schippers is vaak getipt als opvolger van Rutte, onder meer door prominente partijgenoten als Frits Bolkestein, Hans Wiegel en Neelie Kroes. In het boek houdt ze nog steeds de deur op een kier. Schippers vertrok in 2017 uit de politiek om later president-directeur van DSM-Nederland te worden. Schippers zegt over een eventuele terugkeer naar de landelijke politiek: „Pas als Mark weg wil, komt de vraag over zijn opvolging aan de orde. En als die aan de orde komt, sluit ik die opvolging door mezelf niet uit.” Ze noemt terugkeer echter „niet waarschijnlijk”.

Mark Rutte is in het boek complimenteus over de vrouw waarmee hij vanaf 2006 zeer nauw samenwerkte maar met wie hij ook vaak hard botste. Hij bewondert „haar vasthoudendheid”, zegt hij. „Als Edith iets wil, krijgt ze het voor elkaar. En dit combineert ze met enorme mensenkennis en een groot en warm hart. Altijd oog voor de ander en geïnteresseerd. Ik heb altijd opgekeken naar haar hoe ze deze twee eigenschappen combineerde. Elk team waarin zij werkte droeg Edith op handen. Uniek.”