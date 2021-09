Planbare zorg in 7 academische ziekenhuizen verviel dinsdag door staking

Zorgmedewerkers op tientallen afdelingen van zeven academische ziekenhuizen staken deze dinsdag. Ze draaien sinds middernacht een zogenaamde zondagsdienst. Dat betekent dat planbare zorg de hele dag is uitgesteld. Spoedeisende hulp wordt wel verleend. Medewerkers van de academische ziekenhuizen in Amsterdam (VUMC en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht legden het werk voor 24 uur neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Aanleiding voor de staking zijn de moeizame cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie NFU. Het eindbod dat NFU eerder deze maand deed pleitte alleen voor een loonsverhoging voor verpleegkundigen en dokterassistenten. Met dat bod waren de vakbonden FNV en CNV Zorg het niet eens, waarna de bonden een staking afkondigden.

De actiebereidheid van de zorgmedewerkers verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. In het Maastricht UMC deden 31 afdelingen mee aan de staking, bij het Erasmus UMC in Rotterdam waren dat er drie. Uit een rondgang rond de deelnemende ziekenhuizen blijkt het moeilijk een indicatie te geven van het aantal zorgmedewerkers dat deelneemt aan de demonstratie, maar FNV spreekt van „duizenden”.

Ook andere afdelingen geraakt

Ook de uitgestelde zorg is moeilijk te meten, omdat veel ziekenhuizen bij bekendmaking van de staking al anticipeerden, bijvoorbeeld door operaties niet op de stakingsdag te plannen. Desondanks hebben de deelnemende ziekenhuizen zeker tientallen al ingeplande operaties moeten verzetten. Ook buiten de deelnemende afdelingen om liet de staking zich voelen, omdat patiënten vaak met verschillende afdelingen tegelijk te maken hebben. „Onze prikpolie is dicht en als patiënten daar eerst naartoe moeten voor een andere afspraak, kan die ook geen doorgang vinden,” laat een woordvoerder van het UMC Groningen weten.

Bij het LUMC in Leiden, waar 23 afdelingen op een lager pitje draaiden, gaven deelnemende zorgmedewerkers op verschillende, ludieke, wijze invulling aan de actie. Sommigen togen met patiënten naar het helikopterdek, anderen gingen sporten of dronken koffie met patiënten — iets waar volgens de zorgmedewerkers anders weinig tijd voor is.

De afspraken die in de cao voor academische ziekenhuizen zijn vastgelegd, worden gemaakt voor de bijna 80.000 medewerkers van academische ziekenhuizen. Op 26 oktober is een nieuwe staking voor academische ziekenhuizen aangekondigd door de bonden, maar het is nog niet bekend welke ziekenhuizen daaraan deel zullen nemen.