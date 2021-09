Ook Polestar krijgt een beursnotering via ‘spac’

Elektrischeautofabrikant Polestar gaat naar de beurs door te fuseren met een blancochequebedrijf, een zogenaamde spac. Dat bevestigde de autobouwer maandag, na eerdere berichtgeving in The Wall Street Journal. Zo ontstaat een nieuw beursgenoteerd bedrijf met een geschatte waarde van 20 miljard dollar (17,1 miljard euro) – drie keer de verwachte omzet in 2023. De voormalige startup is het zoveelste bedrijf dat zich bezighoudt met elektrische auto’s dat via een spac naar de beurs gaat.

De in Göteborg gevestigde automaker – een onderneming van Volvo en het Chinese moederbedrijf Geely – wordt binnenkort overgenomen door Gores Guggenheim. Dat is een spac (special purpose acquisiton company) van de Amerikaanse miljardair Alec Gores en investeringsbank Guggenheim Capital. Deze beurshuls heeft sinds maart een beursnotering aan de Nasdaq.

Door de deal ontvangt Polestar – waarin onder anderen acteur Leonardo DiCaprio investeerde – de 800 miljoen dollar (683,3 miljoen euro) die Cores Capital eerder ophaalde bij beleggers. Dit geld wil het investeren in de ontwikkeling van nieuwe modellen.

Een spac wordt doorgaans opgericht door een of meerdere bekende zakenmensen. Zij brengen het ‘investeringsvehikel’ naar de beurs en met het geld dat ze zo ophalen, kopen ze binnen een of twee jaar een écht bedrijf, dat zo op de beurs belandt.

Met de beursgang positioneert Polestar zich als een serieuze concurrent voor Tesla, vindt beursdeskundige Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. „Ze krijgen zo in één keer veel extra geld om te investeren in internationale naamsbekendheid, bijvoorbeeld met dure reclamecampagnes.” Het in 2017 opgerichte Polestar is actief in veertien landen. Het is de bedoeling dat dit er in 2023 dertig zijn.

Het voordeel van een spac is dat Polestar nu in één keer een beursnotering krijgt. „Normaal gesproken moet je een leger aan dure advocaten inhuren voor de papieren, tijdrovende rompslomp. Maar omdat het in zo’n lege beurshuls wordt gehuld, hoeft dat nu niet”, zegt Inberg.

Te rooskleurige verwachtingen

Vooral veel bedrijven die zich bezighouden met elektrische auto’s gingen de afgelopen jaren via een spac naar de beurs, zoals autobouwers Lucid en Lordstown, of batterijfabrikanten als QuantumScape. Beleggers zijn op zoek naar manieren om hun geld te laten renderen en willen daarbij niet de nieuwe Tesla missen.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de spac-hype op zijn hoogtepunt, maar sinds het derde kwartaal bleef het stil rond spac-fusies en daalden de koersen. De bedrijven die zich bezighouden met elektrische auto’s én via een spac naar de beurs gingen, bleken de verwachtingen niet waar te kunnen maken: productiedoelen werden niet gehaald, en er waren juridische problemen. Financial Times noemt de gehele spac-markt inmiddels zelfs „verzuurd”.

Volgens Mark Stone van Cores Group – ook onderdeel van de spac – verschilt Polestar echter van andere gehypete elektrischevervoerbedrijven omdat het al auto’s produceert en verkoopt in meerdere landen. „De andere spelers geven nog PowerPoint-presentaties over hun visie en hebben gigantisch veel kapitaal nodig [om auto’s te produceren]”, zei Stone tegen Financial Times. „Polestar staat al in de markt.”

Momenteel worden Polestar- auto’s in het Chinese Chengdu geproduceerd, maar het heeft plannen voor nieuwe fabrieken in België en de Amerikaanse staat South Carolina. „Polestar is verbonden aan Volvo en kan dus gebruikmaken van diens infrastructuur,” zegt Inberg. „Je ziet bijvoorbeeld dat zijn elektrische auto’s in Volvo-garages worden gekocht.”

In 2019 kwamen het eerste Polestar-model op de markt. Vorig jaar werden in Nederland bijna drieduizend exemplaren van de Polestar 2, het huidige model, verkocht en tot en met augustus van dit jaar waren dat er ruim zeshonderd. In Nederland kost een exemplaar rond de 46.000 euro.