Ook na #FreeBritney-campagne blijft Amerikaans bewindvoerderschap een hardnekkig fenomeen

Deze woensdag zal de wereldpers zich weer verzamelen voor de donkerhouten klapdeuren van rechtszaal nr. 217 om verslag te doen van de volgende – wellicht beslissende – episode in Britney Spears’ lange juridische strijd voor zelfbeschikking. De nu 39-jarige popzangeres hoopt bij het gerechtshof van Los Angeles eindelijk af te komen van het bewindvoerderschap dat haar vader Jamie in 2008 in liet instellen, toen ze mentaal instortte. De kans lijkt groot dat rechter Brenda Penny gaat besluiten het conservatorship over te dragen aan een advocaat van Spears’ eigen keuze, die kan het dan vervolgens opheffen.

Het zou een verlossende stap zijn voor de artieste, haar fans en andere medestanders die al jaren ‘vrijheid’ willen voor de Princess of Pop. De saga heeft tot ver buiten de Verenigde Staten de aandacht gevestigd op het Amerikaanse fenomeen van – regelmatig zeer dubieuze – curatorschappen. In de Californische volksvertegenwoordiging en ook in het federale Congres zijn in reactie op de #FreeBritney-campagne wetsvoorstellen gelanceerd om de praktijk strenger te reguleren.

Maar wie de hoek omslaat bij room 217, de glimmende natuurstenen gang van het verder nogal afgebladderde gerechtsgebouw oploopt en een van de andere rechtszaaltjes binnenstapt, kan er voorlopig nog elke dag aan de lopende band ‘conservatorship’-zittingen bijwonen. Ook na Britneys eventuele ‘bevrijding’ zal dit een populair wapen blijven in het juridische arsenaal waarmee Amerikanen onderlinge conflicten uitvechten, dat leren twee dagen van zittingen, op de afdeling Probate (wilsrecht) van het Superior Court van Los Angeles.

Circa 1,3 miljoen Amerikanen staan onder curatele. Vanwege psychische problemen, dementie of andere kwalen kregen anderen van de rechter het bewind over hen of hun bezittingen. Een soort ‘voogdij voor volwassenen’, die lang niet altijd tot zulke uitbuiting en misbruik leidt als bij de Spears-affaire, waar vader Jamie de afgelopen 13 jaar naar schatting 3 miljoen dollar aan zijn dochter verdiende. Bij veel zaken die voorbijkomen, zijn alle procespartijen, ook de conservatee zelf, het op voorhand eens dat curatele nodig is. Een aantal voorbeelden:

Thomas, een jongeman met Syndroom van Down, net 20 geworden, die niets liever wil dan dat zijn beide ouders voor hem blijven zorgen en belangrijke beslissingen nemen.

De verstandelijk zeer beperkte Mexicaans-Amerikaanse vrouw Amanda van wie de moeder overleden is, de vader is uitgezet en de broer al jaren uit beeld, en die graag in de inrichting wil blijven waar ze al jaren woont.

Joyce, een zwaar-gehandicapte jonge vrouw (19) uit Hongkong van wie de ouders in China onbereikbaar zijn en die een bewindvoerder nodig heeft om medische ingrepen goed te keuren.

Naast deze hamerstukken komen ook zaken voorbij die om een heel andere reden schrijnend zijn. Mensen die minstens twee keer zo oud zijn als Britney Spears: zeventigers, tachtigers, negentigers, die niet langer voor zichzelf kunnen beslissen. Soms is iedereen – naaste familie, verzorgers en artsen – het daar meteen over eens, maar andere zaken slepen zich al jaren voort. Bijna altijd omdat de kinderen onderling juridisch slaags zijn geraakt, dan wel met de (nieuwe) partner van hun bejaarde ouder. En bijna altijd blijkt er geld in het spel – een erfenis, een trustfonds of vastgoed:

Edmund, een dementerende man van in de zeventig die een nieuwe vriendin heeft leren kennen. Zij heeft voor hem een thuishulp ingeschakeld. Samen zouden de twee vrouwen, volgens de kinderen, vaders bankrekening plunderen. Zij vragen de rechter daarom zeggenschap over zijn financiën. Maar hun vader is verliefd.

Jackie, een dementerende vrouw van 86 jaar oud van wie de dochter aangewezen is als tijdelijk bewindvoerder. Die nam haar in huis en zou haar nu weg houden van de andere kinderen, klagen die laatsten. Zij voeren aan dat hun zus een alcoholprobleem heeft (haar verkeersboetes voor rijden onder invloed hebben ze aan het dossier toegevoegd) en eisen dat zíj curator gemaakt worden.

Cecilia, een eveneens dementerende vrouw van 87, van wie de zoon conservator wil worden, nu hij heeft ontdekt dat zijn zus de bankrekeningen mede op naam van haar dochter heeft gezet. Zodra oma overlijdt, kan die kleindochter over de tegoeden beschikken.

Voor de rechter lijkt het vaak ondoenlijk om uit te maken welke familiefactie er in haar recht staat. De voorgestelde bemiddeling door een mediator heeft niets uitgehaald. Medische rapporten worden over en weer betwist met second en third opinions. De optie om een door de rechter aangewezen raadgever tot curator te benoemen, wordt afgewezen omdat die uit middelen van de conservatee zelf betaald moet worden (lees: uit de toekomstige erfenis, waarover de ruzie juist gaat). Betrokken advocaten lijken ondertussen als enigen te profiteren, maar dit weerhoudt veel families er niet van eindeloos door te procederen.

Bevroren bankrekeningen

In de familie-Estrada staan bijvoorbeeld broer Albert en zus Cecilia tegenover elkaar rond het curatorschap over hun moeder. Een groot deel van de zitting gaat op aan verwijten over en weer over bevroren bankrekeningen en politie-aangiften. Zelfs de advocaat van de zoon in kwestie stelt in zijn pleidooi, dat moeder hier „tussen twee strijdende partijen vermalen dreigt te worden”.

Rechter Lee Bogdanoff bepleit een compromis. Broer en zus kunnen hun geschil staken door een onafhankelijke vertrouwenspersoon tijdelijk bewindvoerder te maken. De ruziënde kinderen lijken daar niet klaar voor, want: wie gaat dit betalen? De rechter vraagt hun er toch uit te komen, liefst binnen een paar weken. „Ik heb genoeg van dit soort zaken gedaan om een catastrofe aan te zien komen”, maant hij.

Op soortgelijke wijze zijn broer en zus Wagstaff al jaren met elkaar aan het procederen. Robert zorgt thuis voor hun 90-jarige, zwaar demente moeder Marian, maar Christine is op papier bewindvoerder en zou volgens Robert de bankrekening plunderen. Marian is zo dement dat een door de rechter aangewezen bemiddelaar geen zinnig antwoord heeft kunnen krijgen op de vraag wie zij als curator wil. Volgens Robert is dat wel duidelijk: anders zou zijn moeder toch niet bij hem wonen en tijdens deze zitting naast hem in beeld zitten? (Vanwege coronapandemie bellen bij de meeste zaken alle procespartijen in via een videoverbinding).

Rechter Paul T. Suzuki heeft duidelijk weinig zin om de zaak voor te laten komen, zodat een burgerjury in een vijf dagen durende zitting mag gaan uitmaken wie er gelijk heeft. Daarvoor zou sowieso pas in mei 2023 een plekje zijn, waarschuwt hij: er zijn te weinig rechters en die kampen door corona ook nog met grote achterstanden. Hij dringt er bij alle partijen op aan een schikking te treffen. Maar Christine, die haar eigen verdediging voert, heeft duidelijk geen haast. Zolang het niet tot juryproces komt, zal zij bewindvoerder blijven en het lijkt sterk de vraag of moeder 2023 haalt.

Een prachtig strandhuis

De drie zussen Herriott hebben wel haast. Anders dan de meesten zijn de zussen fysiek naar de rechtszaal gekomen. Om advocatenkosten uit te sparen treedt oudste zus Ruth zelf op als raadsvrouwe. Zij voert aan dat hun 83-jarige oom Parker, een broer van hun in 2019 overleden vader, doelwit is geworden van een foute raadsman. Deze is onlangs door de balie van Los Angeles geschrapt als advocaat, nadat hij cliënten jarenlang oplichtte of benadeelde.

Samen met een collega-advocaat, gespecialiseerd in vastgoedzaken, zouden ze Parker hebben overgehaald een tweede hypotheek af te sluiten op zijn huis. Die kan hij niet betalen en nu dreigt hij later dit jaar door de bank zijn huis in strandwijk Hermosa Beach uitgezet te worden. De twee advocaten zouden azen op dit huis, slechts een paar blokken van de oceaan.

In het rechtbankdossier hebben de zussen een e-mail laten opnemen van de geschrapte oud-advocaat aan hun oom, waarin hij hem instrueert zijn nichtjes te negeren. Ruth Herriott licht dit verder toe tijdens de zitting, waarin ze ook aanvoert dat Parker bij vlagen verward is en bijvoorbeeld doktersafspraken mist. Haar oom belt in via een videoverbinding, maar zal de hele zitting niks zeggen. Omdat hij onhandig voor de webcam is gaan zitten, is alleen zijn voorhoofd te zien.

De rechter handelt de zaak binnen een kwartiertje af. Hij wijst het verzoek van de drie nichten af, omdat ze „een duidelijk persoonlijk gewin zouden hebben bij toekenning van curatorschap”. Hun oom is namelijk ook bewindvoerder over het trustfonds dat hun vader naliet en waarin al het familievastgoed is ondergebracht. De kwestie moet maar opgelost in een parallel lopende rechtszaak, over die trust, die begin volgend jaar zal dienen.

De drie vrouwen reageren emotioneel op de afwijzing van hun verzoek. Jongste zus Rebecca stormt al voor het eind van de zitting de rechtszaal uit, Ruth roept aan het slot vergeefs dat haar oom op straat komt te staan. „Hij zal zijn huis kwijtraken als we hier op moeten wachten.”

Vergiftigde verhoudingen

In werkelijkheid is de zaak nog veel ingewikkelder, blijkt als Ruth een paar dagen later op een terrasje in Hermosa Beach uitleg geeft over hun afgewezen verzoek. De 30-jarige vrouw vertelt hoe haar familie al decennia gegijzeld wordt door onderlinge rechtszaken. Dit begon toen haar ouders een lang uitgesponnen echtscheiding uitvochten en is ook na haar vaders dood niet opgehouden.

Terugkerende inzet bij de familieruzies die ze beschrijft, is het vele vastgoed dat ze bezitten in Hermosa Beach, een prachtige badplaats ten zuiden van centraal Los Angeles. De familie heeft er een tiental woningen, voor zichzelf en voor de verhuur. Van de huuropbrengst betalen ze alle hypotheken én kunnen ze ondertussen redelijk leven – van de vier kinderen is Ruth de enige met een baan, als stewardess. „De rest heeft geen carrière.”

Het zou het beste zijn als we als familie bij elkaar gingen zitten. Maar we zijn in de greep gekomen van het recht en we komen er maar niet uit Ruth Herriot

Maar volgens Herriott zijn al die huizen ook „vergif”: ze verzieken de verhoudingen. De grond waarop de woningen staan, is op de compleet oververhitte Californische vastgoedmarkt namelijk nog veel meer waard dan de panden zelf, vertelt ze tijdens een korte wandeling door Hermosa Beach. „Haal het oude huis neer, zet er een grotere woning neer en je bent als projectontwikkelaar miljoenen dollars rijker.”

Ruth belt haar oom, maar die zegt desgevraagd niet te willen praten met de pers. Haar moeder Alicija en zus Rebecca willen wel en ook zij vertellen alle juridische strijd helemaal zat te zijn. Haar scheiding kostte al genoeg: na vijftien jaar waren zij en haar ex-man 2 miljoen dollar aan advocatenkosten verder, zegt Alicija.

Maar zoals de familie-Spears jarenlang juridisch strijd leverde rond het curatorschap over Britney, zo zien zij nu geen andere weg dan maar te blijven procederen om bewindvoerder te worden over hun oom. „Het beste zou natuurlijk zijn als we als familie bij elkaar gingen zitten en onze geschillen zouden oplossen, zonder tussenkomst van de rechter of advocaten.”

Ruth: „We zijn in de greep gekomen van het recht en we komen er maar niet uit.”

