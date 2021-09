‘Nr. 10’: een ‘best of Van Warmerdam’, maar toch een film uit één stuk

De trailer van Alex van Warmerdams tiende film is best knap: intrigerend zonder ook maar iets weg te geven. Waarom ramt een souffleur die arme Pierre Bokma een spijker in zijn voet? Dat je geen idee hebt, is verstandig: Nr. 10 moet het hebben van onbevangenheid en surprise. Als criticus spoiler je de film al wanneer je meldt welk genre dit is. Ik hou het maar op de dooddoener ‘zwarte komedie’, waar je het complete oeuvre van Van Warmerdam onder kan scharen.

Iets specifieker? Oké, Nr. 10 is beurtelings liefdesklucht, thriller en The X-Files. Van Warmerdam lijkt momenteel graag filmgenres te verwarmerdammiseren: ‘home invasion’-horror in Borgman (2013), actiefilm in Schneider vs. Bax (2015). Dat waren tot op zekere hoogte ook noodlotsdrama’s, voortgedreven door de anticipatie van een nare afloop. Ditmaal weet je echt niet waar het heengaat: een web van liefdesintriges verdicht zich geleidelijk tot iets grotesks en geestigs. En wordt het raadsel eenmaal onthuld dan zijn er weer nieuwe vraagtekens.

Lees ook: Van Warmerdam over zijn tiende film: ‘Mysterie krijg je in de schoot geworpen’

In Nr. 10 broeit het binnen een repeterende toneelgroep. Acteur Marius (Pierre Bokma) kan zijn teksten niet onthouden omdat zijn doodzieke echtgenoot hem ’s nachts uit zijn slaap houdt door „te blaffen als een zeehond”. Marius speelt tweede viool bij hoofdrolspeler Günter (Tom Dewispelaere), die een affaire heeft met zijn tegenspeler Isabel (Anniek Pheifer), de vrouw van regisseur Karl (Hans Kesting). Marius verklapt dat aan Karl. Karl wreekt zich op zeer secundaire wijze.

Kleinzielig gedrag, infantiele intriges, banale wreedheid: tot zover vintage Van Warmerdam. Maar in de marges vormen zich de contouren van een tweede, meer paranoïde film. Regisseur Karl bespioneert zijn overspelige vrouw, dochter Lizzy (Frieda Barnhard) filmt Karl én haar vader Günter, een raadselachtige oude man houdt iedereen in de gaten. Hij werkt voor een Duitse bisschop. Er is een groter plan in werking gezet.

Nr. 10 speelt zich nu eens niet af rond een speciaal voor de film gebouwd decorhuis, al is er wel dat vreemde houten kerkje in het woud. Dat maakt de film iets minder toneelachtig en introvert dan zijn voorgangers; met meerdere locaties en kantelmomenten, alsmede een vileine patsboem-finale is dit een heel verfrissende film. Fatalistisch, want vrijheid blijkt eens te meer een illusie. Bij Alex van Warmerdam is de mens een speelbal van zijn ego en karakter, van kwade opzetjes en hogere machten. Tot op zekere hoogte ervaar je Nr. 10 ook als een ‘best of-Van Warmerdam’, toch is het een film uit één stuk. Een voortreffelijk jubileum dus.

Zwarte komedie Nr. 10 Regie: Alex van Warmerdam. Met: Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting, Anniek Pheifer, Dirk Böhling, Pierre Bokma. In: 70 bioscopen ●●●●●