Niemand negeert nu een dreigbericht

Waar eindigt dit? Die vraag speelt in de hoofden van veel opsporingsambtenaren na de noodlottige aanslag op Peter R. de Vries in juli van dit jaar. Tijdens gesprekken in die dagen wordt vaak gewezen naar de magistratuur of de politiek: de symbolen van onze rechtsstaat. Dat is het volgende doelwit, zo denken ze, als je angst wil zaaien en burgers wil laten twijfelen over de vraag wie de macht heeft in dit land.

In het criminele milieu wordt in diezelfde periode vaak gesproken over Midden- en Zuid-Amerika, de bron van het middel dat aan de basis staat van al het onderwereldgeweld: cocaïne. Nederland is hét distributieland voor de Europese cocaïnehandel en drugscriminelen uit Columbia en Mexico zijn in toenemende mate aanwezig in Nederland om deze lucratieve markt te bestormen. Ondanks de nodige liquidaties en voorbeelden van grof geweld vinden de Latijns-Amerikanen dat hun Nederlandse partners zich nogal netjes gedragen jegens de autoriteiten, zo wil het verhaal.

Zichtbare beveiliging

Dit soort geluiden voeden binnen de opsporing het gevoel dat staatsondermijnend geweld zal toenemen. Dat speelt mee als er begin september een bericht over een dreiging voor demissionair premier Mark Rutte binnenkomt bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een politiedienst die informatie verzamelt in de onderwereld. In het bericht wordt melding gemaakt van een aanslag op Rutte of een ontvoering. Of er ook informatie in staat over spotters die de gangen van de premier in kaart zouden hebben gebracht, zoals De Telegraaf maandag meldde, is niet duidelijk.

Na de moord op Peter R. de Vries zal niemand lichtvaardig over dit soort informatie heenstappen. Bij persoonsbeveiliging wordt niet gekeken naar de honderden momenten dat alles goed gaat maar alleen naar dat ene moment dat het fout afloopt. De conclusie wordt getrokken dat Rutte extra en zichtbaar moet worden beveiligd. Alleen Rutte, een echte liberaal die hecht aan zijn persoonlijke vrijheid, is daarvan niet overtuigd. Volgens het AD is een gesprek met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg nodig om de premier op andere gedachten te brengen.

Volledige anonimiteit

De worsteling van Rutte is alles behalve uniek. De zwaarste vorm van persoonsbeveiliging is een enorme belasting en leidt tot een stevige inbreuk de persoonlijke en professionele levenssfeer. De analyses die aan deze beveiligingsmaatregelen ten grondslag liggen zijn gebaseerd op aannames en informatie die voor de betrokkene niet altijd inzichtelijk zijn en ook nauwelijks te controleren zijn.

Dat heeft allemaal te maken met de manier waarop de politie informatie vergaart in het criminele milieu. Het Team Criminele Inlichtingen garandeert zijn bronnen volledige anonimiteit. Er worden ook geen mededelingen gedaan over de methode van analyseren en verrijken van informatie uit criminele bron tot een bericht zoals dat over de dreiging voor Rutte. Daarom is de inhoud van zo’n bericht voor een buitenstaander moeilijk op waarde te schatten.

Ook professionals die bekend zijn met het criminele milieu en de opsporing weten niet altijd wat ze aan dit soort informatie hebben. Er kán sprake zijn van een bron die oprecht kennis of een waarneming met het TCI deelt. Maar dat betekent nog niet dat het klopt en dat het team die informatie kan verifiëren. Een crimineel kan ook proberen iemand een hak te zetten of reuring te creëren om te zien hoe daar in het milieu op wordt gereageerd.

Dat criminele inlichtingen worden gebruikt voor misleiding is een fenomeen dat het TCI goed kent, maar dat wil niet zeggen dat het dit kan voorkomen. In combinatie met het feit dat TCI-bronnen altijd anoniem zijn, maakt het dit soort berichten moeilijk te taxeren zijn en om enige terughoudendheid vragen bij de interpretatie. Niet voor niets wordt TCI-informatie niet als bewijs geaccepteerd in strafzaken: die is voor een rechter oncontroleerbaar.

Ultieme vorm van ondermijning

En daar klemt het nou precies sinds de moord op Peter R. de Vries. Hij is het derde slachtoffer uit de kring rond Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In 2018 werd de broer van Nabil B. vermoord en in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. Wie ook de opdrachtgever is van dit geweld is deze serie liquidaties een niet eerder vertoonde vorm van onderwereldintimidatie.

En daarom kan niemand zich het risico veroorloven om signalen uit de onderwereld over dreiging te negeren. Tegelijkertijd realiseren betrokkenen zich dat criminelen daarmee de mogelijkheid hebben gekregen angst te zaaien zonder de wapens op te nemen. Die angst voor wat de onderwereld zoú kunnen ondernemen is in zichzelf een ultieme vorm van ondermijning van de rechtsstaat. Dat weten de opsporingsambtenaren die bezig zijn met de vraag wie het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. En tegelijkertijd kunnen ze daar weinig aan doen. Het feit dat nu zelfs de premier extra moet worden beveiligd betekent dat binnen de opsporingsdiensten alle scenario’s open liggen als het gaat om de vraag die zo leeft: wie is de volgende?