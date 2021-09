Mogelijk twee keer herprikken in 2022: kabinet reserveert 134 miljoen euro

Het kabinet houdt er serieus rekening mee dat de gehele bevolking volgend jaar opnieuw twee keer moet worden ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarin is voor volgend jaar een bedrag van 134 miljoen euro gereserveerd voor dit scenario. In een toelichting op het bedrag wordt in de begroting gesproken van „het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)”.

Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs vierde coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor „de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022”. De 134 miljoen is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om uitvoerende partijen als de GGD te betalen.

Het ministerie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of het opnieuw inenten van de hele bevolking noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder is dat „afhankelijk van het beschermings- en besmettingsniveau”. In de begroting is rekening gehouden met het maximale scenario van twee keer herprikken „in het kader van een goede voorbereiding”.

Nederland is tot nu toe terughoudender met het aanbieden van ‘booster’-prikken dan sommige andere landen. In een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, mogen kwetsbare groepen als ouderen al een derde prik halen, België kondigde dit weekend deze mogelijkheid ook aan voor alle 65-plussers. In Israël heeft de hele bevolking al een derde prik aangeboden gekregen.

Het Nederlandse kabinet besloot onlangs dat vanaf komende maand een kleine groep kwetsbare mensen in aanmerking komt voor een derde prik. Het gaat om enkele honderdduizenden patiënten met een ernstige afweerstoornis, bij wie de eerste twee vaccinaties tot onvoldoende bescherming tegen het coronavirus hebben geleid. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nam dit besluit op advies van de Gezondheidsraad, die vorige maand stelde dat een derde prik voor meer Nederlanders „op dit moment” niet nodig is.

In hetzelfde rapport adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet wel om er rekening mee te houden dat de werking van de coronavaccins in de loop der tijd kan afnemen. Om die reden verwacht de Gezondheidsraad dat een derde prik voor bijvoorbeeld ouderen op termijn nodig is, namelijk „zodra er een dalende trend is te zien in de vaccineffectiviteit tegen ernstige ziekte”. De raad vroeg het kabinet op dit scenario te „anticiperen”. Op dit moment beschermen de vaccins nog voor 95 en 97 procent tegen respectievelijk ziekenhuis- en IC-opname, bleek onlangs uit cijfers van het RIVM. Het instituut monitort continu of deze percentages afnemen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de KNAW adviseerden deze maand het kabinet zich voor te bereiden op verschillende ontwikkelingen rond vaccinaties. In het rapport wordt het in meerdere scenario’s waarschijnlijk geacht dat in de komende jaren meer mensen dan alleen kwetsbaren opnieuw moeten worden geprikt. „Wanneer de immuniteit in de populatie van beperkte duur blijkt, zal herhaalvaccinatie breder plaatsvinden.”

In de centrale opslag van het RIVM liggen ruim vijf miljoen vaccins van met name fabrikant Pfizer op voorraad. Die liggen deels nog te wachten op de groep van ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders die zich nog niet heeft willen laten vaccineren. Een ander deel is bestemd voor de derde prik voor kwetsbare mensen met een afweerstoornis.

Nederland heeft om de huidige vaccinatiegraad van circa 85 procent te bereiken ruim 23 miljoen prikken gezet. Om de hele bevolking nog twee keer te kunnen inenten heeft Nederland, bij gelijke opkomst, dus nog ruim twintig miljoen vaccins nodig. Nederland krijgt daarvoor de komende tijd voldoende vaccins geleverd. De EU sloot eerder dit jaar nieuwe contracten met fabrikanten Pfizer en Moderna die Nederland verzekeren van tientallen miljoenen extra vaccins in 2022 en 2023.

