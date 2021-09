Miljoenenschikking Activision Blizzard in zaak rond seksuele intimidatie

Game-producent Activision Blizzard heeft een miljoenenschikking getroffen met de Amerikaanse toezichthouder die optreedt tegen arbeidsdiscriminatie. Activision Blizzard gaat een fonds oprichten ter waarde van 18 miljoen dollar (ruim 15 miljoen euro), zo maakte het bedrijf maandag bekend. De Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) had een zaak aangespannen tegen de game-uitgever vanwege seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers en gebrekkige afhandeling van klachten daarover. Ook zouden vrouwelijke werknemers gemiddeld minder betaald krijgen dan mannelijke collega’s.

Het fonds wordt opgericht als onderdeel van de schikking en is bedoeld om geëiste schadevergoedingen van gedupeerde werknemers uit te betalen. Geld dat eventueel overblijft, zal gaan naar goede doelen die zich inzetten voor gelijkheid op de werkvloer en bijvoorbeeld vrouwen in de game-industrie helpen. Ook zegt het bedrijf, uitgever van bekende games als Call of Duty en World of Warcraft, interne trainingen te organiseren en andere maatregelen te treffen om de inclusiviteit op de eigen werkvloer te verbeteren. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechter.

De EEOC is niet de enige instantie waarmee Activision Blizzard in een juridische strijd is verwikkeld. Afgelopen zomer klaagde de Amerikaanse staat Californië de game-uitgever ook aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. Afgelopen week werd bovendien bekend dat de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC een onderzoek is begonnen naar Activision Blizzard, om te beoordelen of het bedrijf investeerders tijdig heeft ingelicht over de meldingen van het wanbeleid. Als deze informatie is achtergehouden kan dat betekenen dat deze partijen geen goed beeld hebben gehad van de risico’s die zij liepen met hun investering.