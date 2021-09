Libanezen zijn boos op politici, die onderzoek naar de havenexplosie tegenwerken

Tot woede van veel Libanezen blijven prominente politici zich verzetten tegen ondervraging door justitie over hun verantwoordelijkheid voor de reusachtige explosie van vorig jaar in de hoofdstad Beiroet. Daarbij kwamen ruim tweehonderd mensen om en een groot deel van het centrum bij de haven werd in puin gelegd.

Maandag werd het juridisch onderzoek weer stilgelegd nadat een voormalige minister van Binnenlandse Zaken een wrakingsverzoek had ingediend over vermeende partijdigheid van een rechter. Tot woede van ex-minister Nohad Machnouk had rechter Tarek Bitar hem eerder opgeroepen op verdenking van nalatigheid.

Op 4 augustus 2020 kwam een grote hoeveelheid hoogexplosief ammoniumnitraat, dat al jaren met medeweten van de autoriteiten in de haven van Beiroet lag opgeslagen, tot ontploffing. Daardoor werd de oude binnenstad deels verwoest. Er vielen meer dan tweehonderd doden en duizenden gewonden. Velen binnen en buiten Libanon wilden de ramp aangrijpen om eindelijk schoon schip te maken en politieke en economische hervormingen door te voeren.

Het onderzoek kan echter pas worden vervolgd wanneer het wrakingsverzoek is afgehandeld. Een half jaar geleden leidde een soortgelijk wrakingsverzoek van een andere politicus al tot het vertrek van Bitars voorganger. De laatste had eveneens geprobeerd om politici als verdachten te horen in de ontploffingszaak. In juli weigerde het Libanese parlement ook om de onschendbaarheid van collega’s op te heffen, die justitie graag wilde ondervragen.

„Er is veel woede onder de families. Er heerst een soort walging jegens de politieke klasse”, aldus Ibrahim Hoteit, woordvoerder van slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers, tegenover het persbureau Reuters. Hoteits eigen broer kwam bij de explosie om het leven.

„Het systeem van de straffeloosheid verdedigt zich op een akelige manier zonder grenzen in acht te nemen”, stelde Nizar Saghieh, hoofd van The Legal Agenda, die zich in Libanon en elders in de Arabische wereld inzet voor respect voor de burgerrechten.

Diepgewortelde corruptie

De impasse rond het gerechtelijk onderzoek wordt door veel Libanezen beschouwd als een nieuw bewijs van de diepgewortelde corruptie van het Libanese politieke systeem. De politieke leiders laten zich al jaren weinig gelegen liggen aan het algemeen belang en spekken in de eerste plaats hun eigen zakken, bij voorkeur op kosten van de staat.

Intussen zakt Libanon hoe langer hoe verder af. De Libanese munt heeft in twee jaar tijd 90 procent van zijn waarde verloren en naar schatting driekwart van de bevolking leeft nu in armoede.

Door de onwil van de politici het politieke en economische systeem te hervormen blijft ook buitenlandse financiële hulp uit. Al ruim een jaar wordt er bij voorbeeld gesproken over nieuwe leningen van het Internationaal Monetair Fonds maar de nieuwe premier Najib Mikati erkende dinsdag dat de kans klein is dat zulke kredieten er nog dit jaar zullen komen.

Aan veel dingen zijn acute tekorten ontstaan, niet alleen aan voedsel en medicijnen maar ook aan brandstof. Om goede sier bij de Libanese bevolking te maken heeft Hezbollah, dat nauwe banden heeft met Iran, via Syrië Iraanse olie per vrachtauto naar Libanon gehaald. Hoewel dit eigenlijk strijdig is met de Amerikaanse sancties jegens Iran, zien de Amerikanen dit tot dusverre door de vingers.

