Energie-armoede: koukleumen in huis en fleecedekentjes voor visite

Dat Mirjam van der Hak nog bezoek krijgt, zegt ze lachend, is bijzonder. Bij haar thuis is het namelijk vaak koud. „’s Winters bied ik visite áltijd een fleecedekentje aan, en zelf loop ik in mijn dikke huispak”, zegt de Haagse die met haar 21-jarige zoon woont.

De hoekwoning uit de jaren 30 is niet gerenoveerd en tocht flink, zegt Van der Hak. De verwarming laat ze nooit lang aanstaan, dat kan ze zich niet veroorloven met een inkomen van rond de 1.500 euro per maand. Zo gaat dat al elf jaar – sinds ze de woning huurt. Nu de energieprijzen stijgen, maakt ze zich zorgen over de energierekening. „Als het echt moet, ga ik nog primitiever leven, een vuurtje stoken in de tuin ofzo.”

De aardgasprijs is ongekend hoog, terwijl veel Nederlandse woningen nog niet goed geïsoleerd zijn. De kosten kunnen hoog oplopen, dat raakt huishoudens met een laag inkomen.

Energierekeningen kunnen dit jaar tot in de honderden euro’s per jaar hoger uitvallen. Donderdag werd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgesproken dat de belasting op energie met 375 miljoen euro omlaag gaat. Dat komt neer op gemiddeld 40 euro per huishouden.

Eerder die donderdag publiceerde onderzoeksinstituut TNO nieuwe cijfers: rond de 550.000 huishoudens in Nederland lijden aan energie-armoede. Ze hebben een laag inkomen waarvan ze een groot deel kwijt zijn aan energie – tussen de 13 en 20 procent.

Of ze hebben een laag inkomen, en wonen in een slecht geïsoleerd huis, zoals Van der Hak. Ook dat is energie-armoede, zeggen de onderzoekers.

Hoe is het om in een energiearme situatie te leven, nu de energieprijzen stijgen, en hoe valt het fenomeen te verklaren?

De gasprijs – die voor een deel ook de prijs voor elektriciteit bepaalt – wordt door een aantal oorzaken omhoog gedreven, zegt hoogleraar energie-economie Machiel Mulder, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onder andere doordat er minder gas uit Groningen komt, en leveringen uit Rusland vertraagd zijn, is de gasprijs vervijfvoudigd in een jaar tijd.

Hoge belasting voor huishoudens

Daarnaast zitten er „sterke” politieke keuzes achter energiekosten, zegt hoogleraar Mulder. „Voor huishoudens bestaat de rekening voor een groot deel uit belastingen. Voor de industrie geldt dat veel minder. De gedachte daarachter is dat grote bedrijven uit Nederland weggaan als de rekening bij hen zou komen te liggen. Er is wel een vrijstelling voor huishoudens die weinig verbruiken, daarbij wordt niet gekeken naar inkomen.”

Amsterdammer Tanja uit Bos en Lommer, huurt een nieuwbouwwoning van een corporatie, en maakt zich zorgen over de stijgende energieprijzen. De bijstandsgerechtigde kreeg een paar jaar geleden een naheffing van 400 euro. „Dat was enorm schrikken. Sindsdien durf ik de verwarming nauwelijks aan te zetten. Nu krijg ik jaarlijks geld terug. Nog zo’n hoge naheffing zou ik moeilijk op kunnen vangen.” NRC zag haar jaarrekeningen in.

Voor energiearme huishoudens is goed isoleren lang niet altijd een reële optie, schrijven de onderzoekers van TNO. Soms kunnen zij zelf als eigenaar de kosten van verduurzaming niet opbrengen, soms werkt de verhuurder niet mee. Die verhuurder is in driekwart van de gevallen een woningcorporatie, wijst het onderzoek van TNO uit. „Ook als betalingsproblemen uitblijven, kampen ze ondertussen relatief vaak met gebrek aan wooncomfort (tocht, vocht, hitte) en daarmee samenhangende gezondheidsklachten.”

Energielabel D

Hagenaar Frans van der Heijden probeert ook zo weinig mogelijk energie te verbruiken. „Toen ik ooit een hoge heffing kreeg, sprong mijn hart zowat mijn hersenpan in”, zegt de huurder van een hoekwoning uit de jaren 50. De woning heeft energielabel D. Op de foto’s die hij via WhatsApp naar NRC stuurt zijn scheuren, vocht en kieren te zien. „Het is niet warm te stoken hier. Mijn kleinkinderen komen niet meer.”

Mirjam van der Hak uit Den Haag laat een stapel fleecedekentjes zien. Aan haar huurhuis is moeilijk te zien dat het slecht geïsoleerd is. Op een paar kiertjes na oogt het netjes. Het is lastig voor te stellen, zo in september, dat het ’s winters echt zo koud wordt bij Van der Hak. „De kou komt via de vloer de kamer in. De buitenwanden zijn ook altijd koud.” Als je klopt, klinken sommige buitenwanden hol, andere steenachtig. Dat duidt er niet op dat het materiaal goed isoleert.

Voor zichzelf vindt ze de kou minder erg dan voor haar zoon Max, zegt Van der Hak. Hij heeft een spierziekte, waardoor hij een slecht functionerend immuunsysteem en gering uithoudingsvermogen heeft. De kou verergert zijn klachten.

Van der Hak wist destijds wel dat ze een slecht geïsoleerde woning zou gaan huren, „Maar ik was zo blij dat ik een woning kón krijgen. Het moest een benedenwoning zijn vanwege de spierziekte van mijn zoon. Eén slaapkamer was eigenlijk te weinig met z’n drieën, met zoon en dochter. Het maakte me niks uit, ik slaap in de woonkamer. Mijn dochter sliep, toen ze nog thuis woonde, in een schuurtje in de tuin.”

Het huis is nooit gerenoveerd, omdat de vorige bewoners niet mee wilden doen toen de wijk gerenoveerd werd. Het huis heeft nog (het laagste) energielabel G. De huizen van de buren hebben inmiddels energielabel D.

Rol woningcorporaties

De woningcorporatie waarvan ze huurt – de naam wil ze liever niet noemen omdat ze „nog met elkaar verder moeten’ – had haar destijds wel beter in mogen lichten over het risico op een hoge energierekening, vindt ze. Ze laat een bericht zien dat ze een jaar geleden naar haar verhuurder stuurde: „Mijn huis is heel erg koud en niet geïsoleerd, zou dat graag willen voor mijn zoon. De warmte gaat gelijk weer weg”, staat er. Van der Hak: „Daar kreeg ik nooit reactie op.”

Woningcorporaties krijgen niet meer verontrustende berichten van bewoners over de kwaliteit van hun woning, nu de gasprijzen zijn gestegen, zeggen Ymere, Vestia en Nijestee. „We ontvangen weleens vragen van bewoners die willen weten wanneer hun woning aan de beurt is voor verduurzaming”, laat Vestia schriftelijk weten in een reactie op vragen van NRC.

De hele woningvoorraad verduurzamen is een grote opgave, zeggen de woningcorporaties. Zo zegt een woordvoerder van Ymere (73.000 sociale huurwoningen in de omgeving van Amsterdam): „De meeste woningen in onze voorraad zijn oud, veel zijn in de jaren 20 en 30 gebouwd. We hebben een hoop stappen gemaakt, maar we kunnen niet alles tegelijkertijd. Soms is de enige optie om te slopen en opnieuw te bouwen. 52 procent van de woningen heeft nu energielabel B.”

Jan-Jaap Vogel, vastgoeddirecteur van woningcorporatie Nijestee (Groningen) beaamt dat sommige groepen moeten wachten. „We laten het energielabel van een woning wel duidelijk zien op de site, dus nieuwe bewoners weten wat ze krijgen.”

De corporatiewoning van Mirjam van der Hak in Den Haag heeft het het laagste energielabel G. Ze heeft een stapeltje fleecedekentjes klaarliggen voor als er bezoekers komen. „De kou komt via de vloer de kamer in. De buitenwanden zijn ook altijd koud”, zegt ze. Op vragen aan de woningcorporatie over de kou in het huis kwam geen antwoord.

Het energielabel bekendmaken bij verkoop of verhuur is sinds 2008 verplicht. Vogel: „Maar vaak vinden bewoners het belangrijker om überhaupt een woning te kunnen betrekken, niet per se het energielabel.”

Huurverhoging bij dubbel glas

Zowel de corporaties Ymere, Nijestee als Vestia zeggen dat individuele woningen renoveren of verduurzamen ingewikkeld ligt. Ymere: „Per wijk renoveren is vele malen efficiënter.” Huurders kunnen zonnepanelen of dubbel glas aanvragen bij de corporaties, die kunnen vaak geplaatst worden tegen een huurverhoging. Het is afhankelijk van de situatie of dat lukt. Hebben de buren dezelfde behoefte? En gaat het om een flat of rijtjeshuis? Vogel: „We gaan liever in één keer voor zes zonnepanelen het dak op, dan voor elk paneel weer.”

De corporaties bieden wel gratis energiecoaches aan. Met tochtstrips en radiatorfolie kom je een heel eind als je minder wilt verbruiken, zegt Nijestee-directeur Vogel. Maar op de lange termijn is „het renoveren van slecht geïsoleerde woningen noodzakelijk”.

De stijgende energieprijzen zijn niet voor iedereen nadelig. Sommigen hebben er juist voordeel van. Zoals Jan-Willem Zwang uit Woudenberg. „Ik produceer inmiddels meer energie dan ik verbruik, door mijn zonnepanelen. Ik ga slim met mijn verbruik om, heb een elektrische auto en een warmtepomp. De overschotten verkoop ik – die gaan weer terug het net op. Ik heb dus baat bij de stijgende prijzen, maar voor mensen die dat niet kunnen betalen vind ik het wel erg.”