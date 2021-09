Klimaatbestendigheid mezen hangt af van het bos

Koolmezen die broeden in de buurt van zieke eiken, hebben meer moeite zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering dan soortgenoten bij gezonde eiken. Dat blijkt uit onderzoek van Britse wetenschappers. Ze analyseerden zestig jaar aan data, verzameld in Wytham Woods, een bos vlakbij Oxford, waar honderden nestkasten voor koolmezen zijn geplaatst. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in Nature Climate Change.

Achtergrond van het onderzoek is de (verstorende) invloed van klimaatverandering op jaarlijks terugkerende biologische processen. Eiken bijvoorbeeld komen in Wytham Woods inmiddels gemiddeld 16 dagen eerder uit het blad dan zestig jaar geleden. Rupsen van wintervlinders, die graag het frisse groene blad van de zomereik eten, moeten daarvoor eerder uit het ei komen. En koolmezen, die hun jongen graag rupsen van wintervlinders voeren, moeten daarop hun eileg vervroegen. In Wytham Woods hebben de koolmezen, gemiddeld, de vervroeging goed bij kunnen benen, zo beschreven Britse onderzoekers in 2008. Maar op de Hoge Veluwe is dat niet het geval geweest, zo bleek al in 1998 uit onderzoek onder leiding van hoogleraar Marcel Visser, hoofd van de afdeling Dierecologie aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. „De vervroeging van eik en wintervlinder is twee keer zo hard gegaan als die van de koolmees”, zegt Visser. De vrees is dat er door die ‘mismatch’ onvoldoende voer is voor de jongen, en dat op den duur de koolmeespopulatie krimpt – hoewel vervolgonderzoek heeft laten zien dat daar vooralsnog geen sprake van is.

Grote spreiding

Wat de Britse ecologen opviel in Wytham Woods, was het grote verschil tussen individuele koolmezen. Gemiddeld hadden ze hun eileg met 16 dagen vervroegd, maar er was een spreiding van 7,5 tot 25,6 dagen. Was die misschien aan subtiel verschillende lokale factoren te wijten?

Ze onderzochten van alles: de hoogte van nestkasten ten opzichte van de grond, de oriëntatie ten opzichte van het noorden, de afstand naar de rand van het bos, het aantal gezonden en ongezonde eiken in een straal van 75 meter rondom een nestkast. Als maat voor ongezondheid van een eik kozen ze de toestand van de kroon. De enige factor die samenhing met de vervroeging van de eileg was de gezondheid van de eiken in een straal van 75 meter om de nestkast. Hoe slechter de kroontoestand van de eiken in de omgeving, hoe minder de koolmezen in staat waren hun eileg te vervroegen. Dit verklaarde nog lang niet alle variatie, dus moeten er ook nog andere factoren spelen.

„Het is heel bijzonder dat ze zo over zo’n lange periode zoveel data hebben, van de eiken, de wintervlinders én de koolmezen”, zegt Visser, in een reactie op de Britse studie.

Wat het precieze verband is tussen de kroontoestand en de timing van de eileg, laten de onderzoekers in het midden. Ecoloog Marcel Visser heeft wel een vermoeden: „Koolmeesvrouwtjes met veel ongezonde bomen in hun omgeving komen misschien moeilijker aan de energie die nodig is om eieren te maken, en kunnen dan hun eileg niet vervroegen.”