Inval woonwagenkamp Breda om drugslab, zes aanhoudingen

De politie is dinsdag een woonwagenkamp en nog een aantal panden in Breda binnengevallen, en denkt daarmee een drugsnetwerk te hebben opgerold. Meer dan 250 agenten vielen vier woonwagens, drie huizen en drie bedrijfspanden in, meldt de politie. Bij de inval werden vijf mannen en een vrouw gearresteerd, die ervan worden verdacht de „grote jongens” te zijn achter een drugslab dat eerder dit jaar in Zeeland werd ontdekt.

Vorig jaar kreeg de politie informatie binnen dat een groep mensen bezig was één of meerdere drugslabs op te zetten. Naar aanleiding hiervan begon de politie een onderzoek, dat eerder dit jaar al tot een inval in het Zeelandse dorp Waterlandkerkje leidde. Daarbij werd een drugslab gevonden waar de drug methamfetamine (crystal meth) werd geproduceerd. Bij die inval werden vier mensen gearresteerd, onder wie drie Colombianen. De politie gaat er niet vanuit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen na de arrestatie van het zestal op dinsdagochtend.

De politie vermoedt dat het lab in Zeeland zo’n half jaar actief is geweest en dat daarmee „veel geld” is verdiend. Een agent ter plaatse bij de dinsdag binnengevallen panden schat die opbrengst op „tonnen” en stelt dat „dit wel klopt als je ziet in hoeveel luxe mensen hier leven”. Momenteel worden de panden nog verder doorzocht, waarbij in ieder geval al „luxegoederen” in beslag zijn genomen die vermoedelijk zijn gekocht met het met drugs verdiende geld. De politie maakt later meer bekend over het resultaat van de doorzoekingen.

Er vinden vaker invallen plaats op woonwagenkampen. Een grote zaak was die rond Martien R., een 50-jarige crimineel die in 2019 werd opgepakt bij een inval op een woonwagenkamp in het Brabantse Oss. Op die locatie zou hij samen met zijn familie verschillende criminele activiteiten hebben uitgedacht, van drugshandel tot ernstige geweldsdelicten. Eerder deze maand werd R. veroordeeld tot zestien jaar cel voor zijn betrokkenheid bij drugshandel.