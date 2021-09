‘Inspectie SZW pakt arbeidsuitbuiting niet effectief aan’

De aanpak van arbeidsuitbuiting door de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, is niet effectief, ondanks dat de instantie sinds 2018 extra geld krijgt voor deze taak. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd rapport. „Met de aanpak van de inspectie gaan niet minder daders vrijuit of worden meer slachtoffers geholpen”, aldus de Rekenkamer. Sinds 2018 krijgt de inspectie er tientallen miljoenen euro’s bij, oplopend tot 50 miljoen in 2022, om te controleren op arbeidsuitbuiting.

Onder deze vorm van uitbuiting valt bijvoorbeeld dat werknemers gedwongen worden lange dagen te maken onder slechte arbeidsomstandigheden en voor een laag salaris. De inspectie kan dit enerzijds aanpakken via het strafrecht, door zaken van arbeidsuitbuiting als vorm van mensenhandel over te dragen aan het Openbaar Ministerie. Anderzijds kan de inspectie werkgevers en uitzendbureaus die arbeidswetten overtreden, beboeten via het bestuursrecht. De combinatie van deze twee handhavingsroutes is volgens de Rekenkamer „niet effectief”.

Zo faalt de bestuursrechtelijke aanpak omdat boetes „zo laag [zijn] dat ze nauwelijks afschrikkende werking hebben”, aldus de Rekenkamer. Daarnaast komt het „relatief weinig” voor dat werkgevers of uitzendbureaus meerdere boetes tegelijkertijd krijgen. Ook worden daders van arbeidsuitbuiting gestraft met deze boetes, maar helpen ze de slachtoffers nauwelijks.

Mensenhandel

Ook kunnen niet alle meldingen volgens de inspectie strafrechtelijk onderzocht worden, omdat veel zaken niet aan het wetsartikel over mensenhandel voldoen. „Dwang en het oogmerk van uitbuiting zijn vaak moeilijk voor de rechter te bewijzen, schijnconstructies lastig te ontrafelen”, aldus de Rekenkamer. Over de jaren zijn steeds minder meldingen van arbeidsuitbuiting die gemeenten, de politie of SZW-inspecteurs deden, in behandeling genomen voor een verdergaand onderzoek. In 2016 leidde 27 procent van alle meldingen tot onderzoek, in 2019 lag dit percentage nog maar op 4 procent.

Het werk van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om bestaande wet- en regelgeving te verbeteren, zou bovendien „nog niet tot zichtbare resultaten” hebben geleid. Daarnaast worden niet alle slachtoffers van arbeidsuitbuiting geregistreerd, waardoor „vele van de naar schattingen duizenden slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland uit beeld blijven”.

De Rekenkamer raadt de ministeries aan „bestaande instrumenten” te verbeteren om daders van arbeidsuitbuiting makkelijker te stoppen en slachtoffers meer hulp en bescherming te bieden. Zo zou de Inspectie SZW beter samen moeten werken met gemeenten en hulpverleningsorganisaties om slachtoffers van arbeidsuitbuiting na een melding op te vangen en te beschermen.

