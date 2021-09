In 1991 ‘redt’ een rockfestival de Russische democratie

Op 28 September 1991 ziet het in de doorgaans rustige Moskouse wijk Toesjino het zwart van de mensen. In leren jacks en spijkerbroeken gehulde jongeren hangen rond in de portieken en op de binnenplaatsen van de grauwe huizenblokken. Sommigen hebben een tentje opgezet, anderen slapen op bankjes in het park. Het langharig tuig met hanekammen en tatoeages doet de keurige buurtbewoners verschrikt opkijken.

Die dag zijn honderdduizenden rockliefhebbers vanuit de hele USSR naar Toesjino gestroomd met maar één doel: losgaan op snoeiharde, westerse gitaarmuziek tijdens het Monsters of Rock festival. Het legendarische Amerikaanse hardrockfestival is in Moskou neergestreken voor een eenmalig concert van artiesten die jarenlang verboden waren: Metallica, AC/DC, Pantera, The Black Crowes. Van Moskou tot Jerevan, van Minsk tot Bakoe ging nieuws van het concert als een lopend vuurtje rond.

De 37-jarige gitarist Pavel Goloebev groeide op in Toesjino en kan zich de consternatie die de rockers veroorzaakten nog goed herinneren. „Wij kinderen mochten altijd buiten spelen, zolang onze ouders ons vanuit het raam maar konden zien. Maar ineens moesten we binnenblijven, omdat overal rockers en punkers rondhingen en alcohol dronken.” Met de verrekijker van zijn vader sloeg hij het tafereel gade vanaf het balkon.

Voor zanger James Hetfield van Metallica was het optreden in Moskou het mooiste van zijn leven. ‘Je zag hoe het publiek veranderde door de muziek’

De komst van het Amerikaanse evenement die zomer was alsof er een ruimteschip neerdaalde in Moskou. Jarenlang hadden hardrockers, metalheads en hippies in de Sovjet-Unie een semi-ondergronds bestaan geleid. Achtervolgd door de politie, geschaduwd door de KGB. Een spijkerbroek kon al problemen geven, laat staan een cassette van Led Zeppelin of Black Sabbath. Maar nu durfden de rockers zich te laten zien.

Drie maanden later viel de Sovjet-Unie.

Perestrojka

De zomer van 1991 is er een vol verandering en onzekerheid. De USSR trilt op zijn grondvesten en niemand weet wat gaat komen. Zes jaar eerder was de jonge hervormer Michaïl Gorbatsjov aangetreden als leider van de communistische partij. De glorieuze Sovjet-Unie was er toen belabberd aan toe en Gorbatsjov probeerde het zwalkende schip met een politiek van glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) vlot te trekken.

Maar de conservatieve hardliners binnen zijn regering moesten niets hebben van hervormingen. Vol afgrijzen hadden ze gezien hoe twee jaar eerder de Berlijnse Muur was gevallen en hoe de Oost-Europese landen zich een voor een van de Sovjet-Unie losmaakten. In juni was de jonge, energieke politicus Boris Jeltsin gekozen als eerste president van Rusland. De hardliners moesten iets doen om de veranderingen te stoppen. Op 19 augustus 1991 pleegden ze een staatsgreep.

Foto uit de serie die Yuri Feklistov op 28 september 1991 maakte van het festival Monsters of Rock in Moskou . Foto Yuri Feklistov

Monsters of Rock, 28 september 1991. Foto Yuri Feklistov

Op die augustusdag krijgt de jonge rocker Eduard Ratnikov van een vriend een verontrustend telefoontje in zijn Moskouse flat. „Hee Ed, zie jij wat ik zie? Colonnes van tanks en militaire voertuigen in de straten.” De dan 25-jarige Ratnikov is net terug uit New York, waar hij een muziekconferentie heeft bijgewoond. Ondanks een jetlag is het telefoontje genoeg om hem naar de televisie te doen sprinten. Maar in plaats van een nieuwsbulletin, toont het toestel Tsjaikovski’s ballet Het zwanenmeer. Hij holt naar buiten en ontdekt dat er een coup gaande is.

„Het was duidelijk dat onze jonge democratie in gevaar was, maar we wisten totaal niet wat we konden verwachten”, vertelt Ratnikov in zijn kantoor in het centrum Moskou. Vandaag de dag is de 55-jarige Ratnikov een van Ruslands bekendste concertpromotors. Met zijn bedrijf TCI haalde hij de afgelopen drie decennia de grootste namen uit de internationale popmuziek naar Rusland. Zijn kantoor in een souterrain op een Moskouse binnenplaats is als een Rock and Roll Hall of Fame. Er hangen tientallen gesigneerde platen en concertposters. Niet alleen van klassieke rockbands als Deep Purple, The Scorpions, AC/DC en Metallica, maar ook van Rihanna, Moby en Limp Bizkit.

Zijn carrière in de muziek begon Ratnikov in de ondergrondse rockscene die vanaf de jaren zeventig opbloeide in de Sovjet-Unie. Westerse muziek was weliswaar verboden, maar jongeren laafden zich aan de stroom bootlegs op de zwarte markt. „Het was illegaal natuurlijk”, zegt Ratnikov. „We kregen voortdurend vragen van agenten en werden gevolgd door jonge communisten en de KGB die op zoek waren naar andersdenkenden. Je moest terugvechten, jezelf bij iedere stap verdedigen”.

Monsters of Rock, 28 september 1991. Foto Yuri Feklistov

In 1983 schreef The Christian Science Monitor: „Het ministerie van Cultuur gaat alle voorstellingen van popbands controleren. Bands die hun zaken niet op orde hebben, zullen worden ontbonden.” Om muzikanten beter in de gaten te houden besloot de KGB begin jaren tachtig speciale rockclubs te openen, waar bands onder streng toezicht mochten optreden. Wat de KGB niet had voorzien: ze veranderden in ware rocktempels.

Redden van de democratie

In die periode gaat Ratnikov aan de slag bij Intourist. Het staatsreisbureau haalt toeristen onder streng toezicht naar Rusland en is op zoek naar een dj om ze te vermaken. „Voor westerse toeristen was dat een kans om voor weinig geld een kijkje te nemen achter het IJzeren Gordijn en ik maakte veel vrienden.” Hij komt in contact met Boris Zosimov, ook wel bekend als ‘de vader van de Russische showbizz’. Die neemt hem in augustus 1991 mee naar een muziekconferentie in New York.

Terug in Moskou ziet het duo dat er een coup gaande is. Ze willen iets doen om Jeltsin te steunen. Ratnikov: „We beseften dat we iets moesten doen om onze jonge democratie te redden. We wilden de mensen mobiliseren om op te staan tegen die oude communisten.” Ze besluiten een rockconcert te organiseren.

Monsters of Rock, 28 september 1991. Foto Yuri Feklistov

Zosimov heeft uitstekende contacten in de kersverse Jeltsin-regering, die instemt met een groot concert. Het Amerikaanse muzieklabel Time Warner heeft ook interesse. Het bedrijf wil het Monsters of Rock festival naar Moskou brengen om de democratie te steunen en een film op te nemen. Ook lonkt voor de Amerikanen een enorme, nieuwe muziekmarkt. Jeltsin en Warner slaan de handen ineen. Ratnikov en Zosimov krijgen drie weken om het festival te organiseren. „Ik had een brief op zak van Jeltsins vice-premier, met één simpele boodschap: geef de drager alle hulp om een internationaal muziekfestival op te zetten.” Voor hij het weet rijdt de 25-jarige rocker in een glanzende, door de regering ter beschikking gestelde Sovjet-limousine door Moskou.

Vijfhonderd Big macs

Het aerodrom van Toesjino is in die jaren het hart van de militaire luchtvaart in de Sovjet-Unie. De straten rond het complex zijn onder Stalin zo aangelegd, dat ze kunnen dienen als landingsbaan in geval van oorlog met het Westen. Het terrein wordt door Time Warner gekozen voor het festival. „In de Sovjet-Unie was men niet in staat om een rockfestival te organiseren”, vertelt Ratnikov. En dus werden honderden werklui ingevlogen.

Monsters of Rock, 28 september 1991. Foto Yuri Feklistov

Een van de grootste logistieke problemen blijkt het voedsel: de westerse crew blieft het Sovjet-eten niet. Ratnikov: „Het is moeilijk uit te leggen, maar in die tijd hadden we niets en zeker geen catering voor internationaal bezoek.” Dus ging hij naar de enige McDonald’s in Moskou en bestelde daar bij de achteringang vijfhonderd BigMacs en tweehonderd cheeseburgers. „De achterbak van de limousine lag helemaal vol.”

Op 28 September is het zover. Een immens podium staat klaar, de rocksterren zijn ingevlogen en zo’n zevenhonderdduizend rockers staan te trappelen van ongeduld. Jarenlang hadden ze hun idolen alleen stiekem kunnen bewonderen, op kleine tv’tjes, onscherpe zwart-witfoto’s en bootlegs van belabberde kwaliteit. Nu waren ze live te zien.

De 36-jarige fotograaf Andrej Borodoelin werd geboren in de nadagen van de Sovjet-Unie. Aan de hand van zijn vader bezocht hij het concert. „We bleven op een afstand, want mijn vader durfde met twee kinderen natuurlijk niet de menigte in”, vertelt Borodoelin op een zonnige middag in het park van Toesjino. De wijk is de laatste jaren flink getransformeerd. De Sovjetflats hebben plaatsgemaakt voor een gloednieuw Spartak-voetbalstadion en overal worden glanzende kantoren en flats uit de grond gestampt. Hij herinnert zich de fakkels, de mensen, de vlaggen en het lawaai. „Mijn borstkas trilde van de harde muziek. Ik had het gevoel dat ik op de oever stond van een gigantische, bruisende oceaan.”

Metallica-zanger James Hetfield aarzelde geen moment toen hem in 2017 werd gevraagd naar het beste concert uit zijn leven. „Dat is de Russische show waar we speelden na de coup, toen Rusland openging en niet langer communistisch was. We speelden op een plek waar mensen zoiets nog nooit eerder had gehoord, en zagen hoe het publiek veranderde door de muziek.”

Monsters of Rock, 28 september 1991. Foto Yuri Feklistov

Het festival brengt jaren van onderdrukking en sluimerende onvrede tot een uitbarsting. Opgezweept door Pantera’s ‘Cowboys From Hell’ keert een deel van de concertgangers zich tegen de Sovjet-soldaten die het terrein bewaken. Ze zijn niet voorbereid op de razende menigte. „Mensen gooiden met flessen naar de politie. Het was een puinhoop, een slagveld. Maar doden zijn er niet gevallen.” Wel vloeit er bloed, legerhelikopters worden ingezet om de menigte te bedaren.

De show wordt stilgelegd. Iemand klimt op het podium en roept tegen de menigte: „We hebben dit georganiseerd om jullie gelukkig te maken, waarom slaan jullie elkaar? Gedraag je niet als idioten, laten een feestje bouwen!”

Pas wanneer The Black Crowes hun melancholieke tonen inzetten, komt de menigte tot bedaren. „Al het vuur en de agressie was ineens weg”, lacht Eduard Ratnikov.

Met weemoed kijkt de muziekpromotor terug op die zomer, waarin alles zou veranderen. De verwachtingen van toen werden niet allemaal bewaarheid, zucht Ratnikov, die zijn afkeer van het regime van president Poetin niet onder stoelen of banken steekt. „Russen staan niet meer op, ze vechten niet voor hun rechten, het lijkt wel alsof ze niets willen.” Een schril contrast met 1991, toen president Jeltsin hem onderscheidde „voor de verdediging van de democratie”. „Het was een van de eerste medailles van het nieuwe Rusland. De carte blanche van de regering heb ik niet meer, maar die medaille bewaar ik nog steeds.”