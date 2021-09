Iedereen wil een master. Maar zit de economie daar wel op te wachten?

Overvolle collegezalen, in de rij voor de studentenvereniging en een gigantische werkdruk voor docenten. Ieder jaar weer neemt het aantal studenten toe. Zijn we slimmer geworden of de universiteit juist makkelijker? Wat is een diploma eigenlijk nog waard, als iedereen een master heeft? En zit de economie wel te wachten op al die hoger opgeleiden?

