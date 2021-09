Honigmann maakt egoloos document

Op verzoek van haar vaste producent Pieter van Huystee richt Heddy Honigmann (1951) haar empathische blik niet op anderen, maar op zichzelf. No hay camino (‘Er is geen weg’) is een persoonlijke documentaire die tevens is ontstaan omdat Honigmann zowel MS heeft als uitgezaaide kanker. De sinds 1978 in Nederland woonachtige filmmaker kijkt terug op haar leven, haar films en de mensen die haar dierbaar zijn.

Tussendoor zien we (te) korte fragmenten uit haar oeuvre, waaronder ook speelfilms als Hersenschimmen (1987) en Tot ziens (1995). Actrice Johanna ter Steege (uit Tot ziens) komt bij Honigmann thuis op bezoek, wat een mooie scène oplevert waarbij ook Honigmanns zoon Stefan betrokken is.

Honigmann werd geboren in Peru, het land waar zij in No hay camino naar terugkeert, wat vooral bespiegelingen oplevert over haar moeizame verhouding met haar vader, die concentratiekamp Mauthausen overleefde. In een ontroerende scène vindt zij in Lima haar ouderlijk huis terug. Ook ontmoet zij oude vrienden en heeft een gesprek met Kristien Hemmerechts over haar thematiek en aanstaande dood.

Uit No hay camino rijst een beeld op van een warme vrouw die meer in mensen geïnteresseerd is dan in politieke systemen. Door zich te concentreren op haar werk schuift zij de gedachte aan haar sterfelijkheid terzijde. Treffend zijn de scènes waarin zij haar cameraman Adri Schrover erop wijst dat hij aan de verkeerde kant staat: hij moet niet haar filmen maar haar gesprekspartner: No hay camino is geen egodocument maar een egoloos document.

Documentaire No hay camino Regie: Heddy Honigmann. In: 25 bioscopen ●●●●●