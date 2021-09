Hoe agressie van generatie tot generatie overspringt

In de openingsmomenten van Rialto zien we de 46-jarige huisvader Colm (Tom Vaughan-Lawlor) in een openbare wc een stuntelige poging ondernemen om seksueel contact te leggen met een jongeman. Het is de eerste keer en hij lijkt weinig geluk te hebben; de wat ordinaire, jonge prostitué Jay (Tom Glynn-Carney) berooft hem en komt later ook nog op Colms kantoor langs om hem verder af te persen.

Ondanks Colms initiële angst voor Jay is hij geobsedeerd door de 19-jarige blonde prostitué. Terwijl zijn leven langzaam verkruimelt – hij verliest zijn baan in de haven – zoekt hij Jay steeds opnieuw op.

Is hij verliefd? Valt hij voor Jays vrijgevochten uitstraling? Of komt zijn fascinatie voort uit meer duistere kanten van zijn geest? Zoals de bedreigende, vernederende manier waarop Jay hem de eerste keer aansprak in de wc en hem „a stupid cunt” noemde.

Langzaam wordt immers duidelijk dat Rialto niet gaat over een wel zeer moeizame coming out. Althans niet alleen daarover. De film gaat over patronen die worden herhaald van generatie op generatie.

Ook omdat, zo suggereert Rialto, erover praten moeizaam gaat. Colm slaagt er alleen in om met Jay over zijn demonen te praten. Net als de hoofdpersoon in Peter Mackie Burns’ vorige film, zijn veelgeprezen debuut Daphne, is Colm een onaangename persoon voor zijn directe omgeving. Dankzij het mooie script en vooral het uitzonderlijke spel van Tom Vaughan-Lawlor blijf je gefascineerd kijken naar een vaak botte hork en ga je zelfs medeleven voelen.

Drama Rialto Regie: Peter Mackie Burns. Met: Tom Vaughan-Lawlor, Monica Dolan, Tom Glynn-Carney. In: 9 bioscopen ●●●●●