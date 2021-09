‘Het Debuut’ viert het talent van jonge theatermakers

Een van de meer bewonderenswaardige concepten in de theaterwereld is Het Debuut van Rudolphi Producties, waarbij een selectie van afstudeervoorstellingen samen op tournee wordt gestuurd. Dit jaar beleeft Het Debuut zijn tiende editie en is het van meer waarde dan ooit, aangezien het ITS Festival, dat normaliter in juni afstudeervoorstellingen een podium biedt, dit jaar werd opgeheven.

De eerste van drie voorstellingen van deze editie is Annihilation van Aleksej Ovsiannikov (1990), afgestudeerd aan de mimeopleiding van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Er klinkt een stem in het donker, die van hem blijkt. Liggend spreekt Ovsiannikov in een hangende microfoon: losse begrippen, nauwelijks zinnen. Dat lint van woorden wordt doorgeknipt als een ‘technicus’ de microfoon ophijst tot het plafond.

Na een berg stoelen te hebben omgegooid zet hij zich aan de piano, waarna dezelfde technicus stukken van de piano schroeft en dan van zijn stoel, ook de poten, als in vertraagde slapstick. Dat levert een intrigerend beeld op, maar de beoogde ‘onttakeling’ had consequenter en radicaler gemogen.

Verbaal steekspel

In Flying High van regisseur Eva van Kleef (1998) en actrice Maria Marbus (1996), afgestudeerd aan respectievelijk de regieopleiding en de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht, wordt gevarieerd op de Icarus-mythe. In een energiek gespeeld verbaal steekspel spreken vier jonge mensen zich uit over hun eigen hoogmoed, falen, twijfels, schaamte en kwetsbaarheid.

Dat schiet alle kanten op. De vier botsen voortdurend, terwijl er ook een verlangen naar samenzijn klinkt. Ondertussen is ieder vooral zichzelf aan het positioneren. Niet bang zijn om te vallen als je hoog wil vliegen: dat is de les die ze van Icarus uiteindelijk leren.

De meest veelbelovende bijdrage zit aan het einde: Skin van Jim Buskens (1996) en Manouk Pluis (1999), afgestudeerd aan respectievelijk de performance- en acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Het eerste deel van Skin begint met een hoekige, strakke, wat boertige danssequentie van hem, met zijn gezicht bijna geheel verscholen in een strak dichtgeknoopte capuchon. Zij, op dezelfde manier gekleed, herhaalt de dans, die zonder muziek wordt uitgevoerd, waarna ze hem om de beurt blijven uitvoeren. Steeds met minder kleren aan, waardoor ze steeds minder op elkaar lijken. Totdat alleen de ‘huid’ uit de titel resteert en ze individu worden.

Even mooi en vreemd is de non-erotische versmelting van hun lijven in het tweede deel. Op ongedacht veel manieren weten ze zichzelf in alle rust om te bouwen tot vierbenige wezens, in onverwachte lichaamshoudingen -en buigingen. Het resultaat is pure schoonheid.

Een extraatje, te bekijken in een hokje in het theater of thuis, is het videowerk actually… let’s forget about me van Charlotte Gillain (1998), afgestudeerd aan de mimeopleiding van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Een vrouw op bed stelt voor te praten over de liefde, en over haar, of dat te laten. Middels beeldmanipulaties in haar gezicht (met deepfake sofware) stelt Gillain op subtiele wijze de actuele vraag wat we zien als we naar elkaar kijken. Hoe bepalen we wie we zijn, en welk beeld vertelt de waarheid?

Theater Het Debuut, van Rudolphi Producties. Gezien: 25/9, Theater Ins Blau, Leiden. Tournee t/m 30/10. Inl: viarudolphi.nl