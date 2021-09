Herdenking van aankomst eerste Molukkers in Nederland uitgesteld wegens kritiek

De landelijke herdenking van de eerste Molukkers die zeventig jaar geleden arriveerden in Nederland wordt uitgesteld vanwege kritiek vanuit de Molukse gemeenschap. Dat heeft de initiatiefnemer, het Comité Molukse Herdenking, dinsdag bekendgemaakt. De komende maanden wil de organisator om de tafel met Molukse belangenorganisaties om meer draagvlak te creëren voor het programma. Het evenement op de Lloydkade in Rotterdam, waarbij ook demissionair premier Mark Rutte aanwezig zou zijn, wordt verplaatst van 7 oktober naar begin volgend jaar.

In een verklaring van onder andere acteur Joenoes Polnaija, ondertekend door ruim honderd organisaties en drieduizend burgers, wordt de organisatie onder meer verweten „misplaatste” termen te gebruiken. In onder meer een reizende tentoonstelling als onderdeel van de herdenking zouden Molukkers in verband worden gebracht met „terroristische acties” en „opstand”, verwijzend naar de Molukse gijzelingen in de jaren zeventig.

Daarnaast, zo schrijven de critici, is een belangrijk deel van de Molukse gemeenschap gepasseerd bij de totstandkoming van de herdenking en mist het programma „historische context”. Verder is het volgens de critici feitelijk onjuist dat Molukkers „eeuwenlang trouw” waren aan Nederland, zoals bij de herdenking zou worden beweerd.

Bedreigingen

Het Comité Molukse Herdenking schrijft dinsdag dat de opzet van de herdenking en de bijbehorende tentoonstelling „bij bepaalde delen van de Molukse gemeenschap” niet in goede aarde zijn gevallen. Medeorganisator Nathalie Toisuta zou daarbij ernstige bedreigingen hebben ontvangen, zegt ze tegen de regionale omroep RVT Rijnmond. Daarop is besloten het evenement uit te stellen. De organisatie schrijft „alle kritiek en signalen” serieus te willen nemen en „bestaande emoties meer ruimte” te willen geven om „een breder draagvlak” voor het programma te creëren.

Duizenden Molukse KNIL-militairen kwamen in 1951 met hun gezinnen naar Nederland in de veronderstelling dat ze slechts een halfjaar zouden blijven. De meeste keerden echter nooit terug en bevonden zich die eerste jaren in penibele woon- en leefomstandigheden. Zo werden ze opgevangen in onder meer voormalig doorvoerkamp Westerbork en mochten ze geen Nederlands staatsburger worden omdat ze als Indonesiërs werden beschouwd.