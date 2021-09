Haags raadslid Van Doorn gearresteerd na ‘verdacht gedrag’ in buurt Rutte

Beveiligers van Mark Rutte hebben zondag rond het middaguur het Haagse raadslid Arnoud van Doorn gearresteerd omdat hij zich „verdacht” gedroeg in de buurt van de demissionaire premier, die zich op dat moment waarschijnlijk in een sportschool bevond. Een dag later is de 55-jarige Van Doorn vrijgelaten nadat hij was verhoord. Dat zeggen het raadslid en diens advocaat Anis Boumanjal.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of het om Van Doorn gaat, maar bevestigt desgevraagd dat de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) zondag een 55-jarige man uit Den Haag heeft gearresteerd omdat hij zich verdacht gedroeg. Ook bevestigt justitie dat die persoon maandag na verhoor en onderzoek weer is vrijgelaten. Het onderzoek naar de man loopt nog, aldus het OM dinsdagochtend.

Van Doorn is gearresteerd voor „voorbereiding moord”, zegt zijn advocaat. Uit het verhoor zou zijn gebleken dat het vermeende beoogde slachtoffer demissionair premier Rutte was. Van Doorns verhoorders zeiden volgens zijn advocaat onder meer dat het verdacht was dat hij zich zondag opnieuw in de buurt van Rutte bevond, nadat hij dat bij de Haagse Indië-Herdenking in augustus ook al had gedaan.

Bekeerde oud-PVV’er

Bekeerde oud-PVV’er Van Doorn is raadslid in Den Haag voor de orthodox-islamitische Partij van de Eenheid, die in maart vergeefs probeerde een zetel te bemachtigen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat bekend om zijn provocerende uitspraken. Zo nam hij het recent op voor de Taliban en loopt tegen hem een rechtszaak vanwege antisemitische tweets uit 2018 en 2019.

Van Doorn was zondag naar eigen zeggen onderweg naar zijn moeder om haar kat medicatie toe te dienen. Omdat hij vroeg vertrokken was, dronk hij nog even koffie op een plein in de buurt. Hem viel een mooie „dure BMW” op, die hij even bekeek. Toen hij zag dat er iemand inzat, stak hij „even een duimpje” op. Vervolgens liep hij naar een sportschool om te informeren naar hun abonnementen, waarna „drie, vier DKDB’ers” hem aanhielden. Volgens Van Doorn en advocaat Boumanjal is het raadslid maandag pas verhoord, en vervolgens vrijgelaten. Tijdens dat verhoor bleek dat Rutte zich ten tijde van de arrestatie in de sportschool bevond, zegt Van Doorn.

Boumanjal noemt de inbewaringstelling, die met een sisser lijkt af te lopen omdat het OM volgens hem uiteindelijk adequaat handelde, „onnodig en onrechtmatig”. Volgens de advocaat had Van Doorn ter plekke ondervraagd moeten worden, zodat hij ook direct vrijgelaten had kunnen worden. Voor een aanhouding moet een „redelijk vermoeden van schuld zijn, niet alleen een onderbuikgevoel”, zegt de advocaat. „Subjectieve gevoelens moeten geobjectiveerd worden, bijvoorbeeld door wapenbezit of ander bewijs. Van Doorn liep alleen wat rond.” Dat hij circa dertig uur vastzat, laat zien dat Nederland „in de kramp” zit, zegt Boumanjal. „Ik snap dat men gespannen is vanwege de huidige ontwrichting van de rechtsstaat, maar juist dan wil je voorkomen dat je in een ‘alles kan, alles mag’-situatie terechtkomt, waarin de rechten van burgers uit angst geschonden worden.”