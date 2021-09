Griekse aankoop poetst Frans zelfvertrouwen op na ‘Angelsakisch verraad’

Een blijk van vertrouwen, zo omschreef president Emmanuel Macron dinsdag de aankoop door Griekenland van drie Franse fregatten. De deal komt bovenop de 24 Rafale-gevechtsvliegtuigen die Athene eerder bestelde, en is welkom nieuws twee weken nadat Frankrijk publiekelijk werd vernederd door het afblazen van de bestelling van onderzeeërs door Australië.

De verkoop van drie fregatten aan Griekenland, ter waarde van drie miljard euro, is een schijntje vergeleken bij het ‘contract van de eeuw’ voor twaalf onderzeeërs met Australië, goed voor 56 miljard euro. Maar het Griekse contract stelt Macron wel in staat om met opgeheven hoofd te claimen dat Frankrijk nog steeds een militaire machtsfactor is waarmee de wereld rekening dient te houden.

In de rug gestoken door bondgenoten

Tot vorige week overheerste op de Quai d’Orsay nog de verbolgenheid over het Angelsaksische ‘verraad’. Het was niet het contract, verkondigden Franse diplomaten bij hoog en bij laag, maar de manier waarop Frankrijk in de rug was gestoken door zijn bondgenoten: de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Frankrijk was boos, en dat liet het op heel publieke, en soms een beetje kinderachtige wijze blijken. Een receptie ter herdenking van de Slag bij Chesapeake werd afgelast. De ambassadeurs werden teruggeroepen uit Washington en Canberra maar nadrukkelijk niet uit Londen, kwestie van het Verenigd Koninkrijk niet de indruk te geven dat het nog een rol van betekenis heeft in de wereld. „Het VK is in deze toch een beetje het vijfde wiel aan de wagen”, wreef buitenlandminister Jean-Yves Le Drian het er nog eens extra in.

Subtiel maar significant was dat Frankrijk, nadat het op 16 september de leider van Islamitische Staat in de Sahel uitschakelde, de gebruikelijke dankbetuigingen aan de ‘Amerikaanse partner’ tot het minimum beperkte.

De Sahel is één terrein waarbij Frankrijk het gevoel heeft dat het onvoldoende erkenning krijgt voor zijn rol. Afgelopen vrijdag nog werd een Franse soldaat gedood in een confrontatie met de jihadisten in Mali: de 52ste sinds het begin van de Franse militaire operatie Barkhane in 2013.

Plooien gladgestreken

Het was dan ook niet toevallig dat president Joe Biden, na zijn telefonisch onderhoud met Macron op 22 september, de belofte deed om de Amerikaanse steun voor de anti-terreuroperaties in de Sahel op te voeren.

Beetje bij beetje worden de plooien gladgestreken. Macron maakte van de persconferentie over de verkoop aan Griekenland ook gebruik om aan te kondigen dat de Franse ambassadeur in Washington, Philippe Etienne, deze woensdag op zijn post terugkeert. Etienne heeft van Macron een mandaat gekregen om de discussie aan te gaan over een „hernieuwde betrokkenheid” tussen beide landen. Half oktober volgt daarover een nieuw gesprek tussen Macron en Biden.

Ook met Londen wordt opnieuw gepraat, zij het schoorvoetend. Premier Boris Johnson heeft na een gesprek met Macron afgelopen vrijdag gezegd dat hij de banden met Frankrijk wil aanhalen op het vlak van het klimaat, de strijd tegen het terrorisme en de Indo-Pacific. Het Élysée heeft zuinigjes geantwoord dat het wacht op concrete voorstellen vanuit Londen. Johnsons eerdere uitspraken in onvertaalbaar franglais („prenez un grip about this and donnez-moi un break”) zijn in Parijs nog niet helemaal verteerd.

Franse grandeur

Voor Frankrijk zijn het twee weken van (meer dan gewone) zelfkwelling geweest, waarbij het zich afvroeg of de Franse grandeur nu definitief tot het verleden behoort. Eén artikel in Le Monde greep de duikbootcrisis zelfs aan om te klagen over de achteruitgang van het Franse wetenschappelijk onderzoek. „Niet alleen koopt Australië onze onderzeeërs niet, maar hun onderzoekers staan op het punt om de onze voorbij te steken qua productiviteit.”

Defensiejournalist Jean-Dominique Merchet maakt in L’Opinion de vergelijking met de koningin in Sneeuwwitje. „Frankrijk kijkt graag in de spiegel van zijn buitenlands beleid om erachter te komen, niet of het de mooiste is, maar of het nog een grootmacht is, en het beeld dat zij de laatste tijd terugkrijgt doet haar verbleken van woede,” schrijft Merchet. Wat het nog erger maakt is dat „onze woede bij onze Europese buren op zijn best een vorm van geamuseerde onverschilligheid oproept”.

In een andere lezing heeft Frankrijk juist zijn voordeel gedaan met het Australië-debacle. Het heeft de verloren order op handige wijze omgebogen tot een Europese kwestie.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spraken in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de VN schande van de zaak. En na een paar dagen toonde ook Duitsland openlijk begrip voor de Franse teleurstelling.

Frankrijk was al vastbesloten om met hernieuwd elan te werven voor een steviger Europees veiligheidsbeleid na de chaotische aftocht van de VS en bondgenoten uit Afghanistan. Het feit dat de VS en VK in de marge van de onderzeeërsdeal ook de Europese Unie zijn gepasseerd met hun nieuw strategisch verbond in de Indo-Pacific is daar een extra argument voor, vindt Frankrijk.

‘Historische bondgenoten’

De Amerikanen zijn „grote historische bondgenoten” en „dat zullen ze blijven”, zei Macron dinsdag.

„Maar wij zijn genoodzaakt te constateren dat de VS sinds iets meer dan 10 jaar erg op zichzelf gericht zijn en strategische belangen hebben die zich richten op China en de Indo-Pacific. Dat is hun goed recht. Maar wij zouden naïef zijn, en wij zouden een vreselijke fout maken als wij daar niet de consequenties uit trekken. Het is met hetzelfde pragmatisme en dezelfde helderheid dat wij Europeanen onze rol moeten spelen in onze eigen bescherming.”

Frankrijk, dat vanaf 1 januari tijdelijk voorzitter is van de EU, wil in het voorjaar een topconferentie beleggen over die grotere Europese zelfstandigheid. Hoe die er precies uit moet zien is overigens verre van duidelijk en al jaren onderwerp van debat.

Journalist Merchet heeft op dat vlak een advies voor Macron. „Als Frankrijk opnieuw zonder bitterheid in de spiegel wil kijken dan moet het zich bescheidener opstellen: coalities bouwen, leidinggeven vanuit het centrum, een gemeenschappelijke noemer vinden, zonder zichzelf naar voren te schuiven.”

Met medewerking van Michel Kerres