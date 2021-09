Griekenland koopt drie oorlogsschepen van Frankrijk voor 3 miljard euro

Griekenland gaat drie nieuwe, nog te maken oorlogsschepen kopen van Frankrijk. Dat heeft de Griekse minister-president Kyriakos Mitsotakis dinsdag laten weten tijdens een persconferentie in Parijs, meldt persbureau Reuters. Met de deal is ongeveer 3 miljard euro gemoeid. Voor Frankrijk betekent de verkoop van de schepen een kleine financiële meevaller na een eerder mislukte militaire deal met Australië.

De deal, getekend door Mitsotakis en de Franse president Emmanuel Macron, is deels bedoeld ter bevordering van de Europese militaire samenwerking. Met name Frankrijk maakt zich sterk voor meer samenwerking, om zo de positie van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten en China te verbeteren. Volgens Macron draagt de overeenkomst onder meer bij aan de Europese vrede en veiligheid, Mitsotakis zegt dat de deal de landen „voor decennia zal verbinden”. Hij sprak van een „historische dag voor Griekenland en Frankrijk”. In het contract staat dat Griekenland mogelijk nog een vierde schip koopt van Frankrijk.

De deal van 3 miljard euro valt in het niet bij de 56 miljard euro die Frankrijk en Australië overeen waren gekomen voor de aankoop van twaalf onderzeeërs. De Australische regering annuleerde deze deal eerder deze maand, voor Frankrijk onverwachts, vanwege het Aukus-pact met de Verenigde Staten. Onderdeel van dit pact is dat Australië de beschikking krijgt over een vloot van zeker acht nucleair aangedreven onderzeeërs. In Frankrijk werd de verkoop het „contract van de eeuw” genoemd. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian is Frankrijk daarom een „mes in de rug gestoken”.

