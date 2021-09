Ford investeert bijna 10 miljard euro in elektrische auto’s

De Amerikaanse autofabrikant Ford is van plan om 11,4 miljard dollar (9,76 miljard euro) te steken in de productie van elektrische auto’s. Dat meldt het bedrijf maandagavond (Amerikaanse tijd) in een persbericht. Het is de grootste investering in de geschiedenis van het in 1903 opgerichte bedrijf.

Ford wil op de markt van elektrische auto’s de concurrentie aangaan met gevestigde namen als Tesla. Met behulp van de miljardeninjectie gaat de autofabrikant drie batterijfabrieken en een assemblagefabriek bouwen in de staten Tennessee en Kentucky. Dat zal volgens Ford 11.000 nieuwe banen opleveren. De drie batterijfabrieken zullen naar verwachting genoeg batterijen produceren om jaarlijks 1 miljoen elektrische auto’s mee te bouwen, schrijft persbureau Bloomberg. In 2019 produceerde Ford ruim 5 miljoen auto’s.

Ford doet de investering niet alleen. Het gaat een joint venture aan met de Zuid-Koreaanse batterijproducent SK Innovation. Dat bedrijf pompt 4,4 miljard dollar in het project, Ford neemt de resterende 7 miljard dollar voor zijn rekening. De investeringen zijn onderdeel van Fords plan om vóór 2025 30 miljard dollar (ruim 25 miljard euro) te investeren in de productie van elektrische auto’s.

Veel autofabrikanten zijn op dit moment bezig met de overstap van ouderwetse verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving. Volkswagen, de grootste autoproducent ter wereld, wil tot 2024 60 miljard euro uitgeven aan elektrificatie. Overheden in de Verenigde Staten en Europa leggen de komende tien tot vijftien jaar de productie van auto’s met een verbrandingsmotor stapsgewijs aan banden. Volgens deskundigen zal de transitie naar elektrisch rijden de automobielindustrie ruim 200 miljard kosten.