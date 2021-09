Flatje in Seoul? Onbereikbaar voor vrijwel elke Zuid-Koreaan

Kyeongil Cho (33) is pas getrouwd en heeft een goede baan als manager bij een vrachtvervoerder. De illusie dat hij daardoor een huis kan kopen, heeft hij niet meer. „Een huis kopen door te werken? No way. Ik ben al zo lang op zoek, maar zonder steun van rijke ouders kun je in Zuid-Korea geen woning kopen.” Betaalbare huurwoningen zijn ook schaars. „Het is demotiverend. Ik ken mensen die door de woningnood hun kinderwens hebben opgegeven.”

Toen president Moon Jae-in in 2017 aantrad, was het aanpakken van de oververhitte woningmarkt een van zijn belangrijkste beloftes. Maar sindsdien zijn de woningprijzen juist explosief gestegen. Nu Moon aan het laatste half jaar van zijn presidentschap begint – hij is niet herkiesbaar – kost een huis in Seoul omgerekend gemiddeld 800.000 euro, een stijging van 83 procent sinds het begin van zijn presidentschap.

Vooral in de hoofdstedelijke regio neemt de druk op de woningmarkt al decennia toe. De helft van de 51 miljoen inwoners van Zuid-Korea woont in en rondom Seoul, waar de werkgelegenheid zich concentreert.

Na de Koreaanse oorlog stroomden mensen massaal naar de hoofdstad, die snel uitgroeide tot een van de grootste metropolen ter wereld. Lang golden een diploma van een topuniversiteit en een woning in Seoul als ticket tot de middenklasse. Vandaag de dag geven zelfs een zescijferig inkomen en een diploma van de beste universiteit geen garantie op een woning.

De populariteit van de hoofdstad is niet de enige oorzaak van de woningcrisis. Vastgoedspeculatie door rijke Zuid-Koreanen speelt ook een rol. Kyeongil ziet hoe de rijke, oudere generatie de woningmarkt tot een voor jongeren onbegaanbaar terrein heeft gemaakt. „Rijke gepensioneerden kopen twee of drie huizen als investering. Ze drijven de prijzen op. Ik vind dat dat moet stoppen, om starters een kans op de woningmarkt te geven.”

Maar maatregelen als het verhogen van de belasting op het bezitten van meerdere woningen, hebben niet geleid tot minder speculatie in vastgoed, een praktijk die soms tot bizarre taferelen leidt.

Miljonairs in flats

In Ichon-dong, een centraal gelegen wijk in Seoul, bijvoorbeeld, wonen miljonairs in Oostblok-achtige flats van vijf verdiepingen, waar de verf van de muren bladdert. Alleen splinternieuwe SUV’s van Duitse merken verraden dat dit een van Zuid-Korea’s duurste wijken is. Een bescheiden gezinswoning van 100 vierkante meter kost er tussen de 2 en 3 miljoen euro.

Seouls rijken kiezen ervoor om in aftandse laagbouw te wonen in de hoop dat er binnenkort nieuwe, luxe appartementen voor in de plaats zullen komen. Zij hebben dan automatisch recht op een plek in de nieuwbouw.

Sociale huur kwam in Zuid-Korea pas de afgelopen tien jaar van de grond: het aantal gebouwde sociale huurwoningen voldoet bij lange na niet aan de vraag. En de vrije huurmarkt is een jungle met veel pandjesbazen en zelden met huurcontracten voor onbepaalde tijd. Nieuwe sociale huurprojecten stuiten bovendien op veel verzet van omwonenden. Zuid-Koreanen die een felbegeerd flatje in een van de populaire districten hebben bemachtigd, vrezen dat door de komst van minder bedeelde huurders de waarde van hun huis keldert en de scholen in de buurt overvol raken.

De gevolgen van Zuid-Korea’s woningcrisis zijn verstrekkend. Experts zien een verband met het geboortecijfer in het land dat het laagste ter wereld is. Omdat jonge stellen geen gezamenlijke woning kunnen vinden, stellen ze het krijgen van kinderen uit. In 2021 kromp Zuid-Korea’s bevolking voor het eerst in de geschiedenis.

Dat dalende geboortecijfer kan grote gevolgen hebben voor de economie. Het land vergrijst snel en met steeds minder werkende jonge mensen is de verwachting dat de zorgkosten zullen stijgen terwijl de economie krimpt. Op termijn zijn er dan ook minder mannen beschikbaar voor de dienstplicht, die bedoeld is om de dreiging van Noord-Korea het hoofd te bieden. Hierdoor is de discussie over vrouwelijke dienstplicht opgelaaid.

Corruptie

De exorbitante grondprijzen hebben er bovendien toe geleid dat vastgoedcorruptie onder ambtenaren en politici welig tiert. Eerder dit jaar werden ambtenaren van de landelijke woningcorporatie LH betrapt op het kopen van land met de voorkennis dat daar nieuwe woningen gebouwd zouden worden. Na het uitkomen van dit schandaal pleegden twee hooggeplaatste ambtenaren die hadden meegedaan aan de landspeculatie zelfmoord. Een groot onderzoek volgde, waarin aanvankelijk twaalf leden van de regeringspartij en twaalf leden van de grootste oppositiepartij als verdachte aangemerkt werden van betrokkenheid bij illegale vastgoeddeals. Deze zomer werden 34 mensen gearresteerd in het nog altijd uitdijende onderzoek. De overheid confisqueerde omgerekend een bedrag van 69,7 miljoen euro dat met de illegale transacties verdiend was.

Het schandaal leidde tot grote ophef en heeft het vertrouwen in politici een flinke deuk bezorgd. Bij de presidentsverkiezingen van maart volgend jaar zal dan ook niet klimaatverandering of de nucleaire dreiging uit Noord-Korea, maar de woningcrisis een bepalend onderwerp zijn.

Voor starters als Kyeongil is er voorlopig geen perspectief op verbetering, tenzij er flink bijgebouwd gaat worden. „Ik zie veel jonge mensen om me heen wanhopig raken”, zegt hij. „Alles draait nu om geld verdienen in de hoop ooit een huisje te kunnen kopen. Daar wordt het leven niet leuker of beter van.”

Kyeongil en zijn vrouw huren nu een klein flatje met twee kamers. „Maar hier wil ik niet oud worden. Het is ook geen geschikte plek om kinderen te laten opgroeien. Een fijn huis is de basis. Als jongeren de hoop daarop verliezen, merkt het hele land de gevolgen. Dan zullen ze ongemotiveerd raken. Want waar werken ze dan nog voor?”

800.000 Euro kost omgerekend een gemiddeld huis in Seoul. 83 % Is de gemiddelde huizenprijs gestegen sinds het aantreden van president Moon Jae-in in 2017. 50 % Van de 51 miljoen Zuid-Koreanen woont in de hoofdstad.