De IS-mannen uit de reportage Retour Kalifaat zijn reddeloos verloren

Het is een vraag waarvan Sinan Can waarschijnlijk nooit had gedacht dat hij die iemand zou moeten stellen: „Hoeveel hebben ze voor je betaald?” Vijfhonderd dollar, antwoordt Nasdar. Ze is een van de talloze Yezidi vrouwen die door Islamitische Staat werden gevangengenomen, verkracht en verhandeld op een markt voor ‘seksslavinnen’. Nu zit ze in een opvangkamp in het door Koerden gecontroleerde deel van Noord-Syrië. Naar huis kan ze niet omdat haar kinderen, voortgekomen uit verkrachting door de IS-strijders, daar niet geaccepteerd worden.

Can sprak Nasdar in zijn reportage Retour Kalifaat (BNNVARA) die maandag werd uitgezonden. Hij interviewde niet alleen slachtoffers, maar ook drie IS-mannen die al een aantal jaar in een Koerdisch gevangenenkamp zitten en die allang berecht hadden moeten zijn. De Koerden kunnen dat niet doen en hun landen van herkomst (in dit geval België, Zweden en Denemarken) willen hen niet terug. Vooraf, zo vertelde Can in Khalid & Sophie, had hij gehoopt enige menselijkheid in deze mannen te ontdekken, maar van dergelijke illusies was hij snel beroofd.

Dapper doorvragen

Zo ook de kijker, die moest concluderen dat deze drie mannen reddeloos verloren zijn, voor de rest van hun leven geketend door hun onverdraagzaamheid. De in Kosovo geboren Zweed Ferit weerde elke vraag van de dapper doorvragende Can af met een beschuldiging. Ging het over zijn dochter dan zei hij: „Misschien heb jij haar wel vermoord.” Immers, de verslaggever kwam uit het Westen en dat had IS gebombardeerd.

Een Deen, die alleen onherkenbaar in beeld wilde, begon met de provocatie dat hij was afgereisd naar Syrië omdat hij „geïnspireerd was door de video’s waarin vrouwen werden gemarteld en gedood.” Ondanks zijn radicale overtuigingen had hij in Syrië slechts een groentewinkel gedreven en nooit iets gezien of gehoord.

Met de 25-jarige, uit België afkomstige Adel, kwam Can het dichtst in de buurt van een gesprek, maar de inhoud ervan stemde niet vrolijk. Zo legde Adel uit dat kleine kinderen graag op knopjes drukken, dus als je ze zegt op een bepaald knopje te drukken, dan doen ze dat. Zo blies Adels stiefzoon een auto vol door IS gevangen mannen op – het staat op video. Can: „Ik heb een heel heldere vraag aan jou: wat vind je hier nu van?” „Gruwelijk,” zei Adel. „Maar ik was er niet bij.” Voor hem zou afstand nemen van IS neerkomen op verraad aan de islam. De tegenwerpingen van de interviewer („Ik ben moslim. Mohammed zegt ook dat er zonder ratio geen geloof is.”) maakten geen indruk.

Adel wil terug naar België. Veelzeggend voor het opportunisme van de fundamentalist was zijn antwoord op de vraag wat hij daar wil als hij toch niet in democratie en mensenrechten gelooft. Met een lachje: „Maar jullie geloven er wel in.” Ook na een veroordeling zou hij vroeger of later weer op straat staan. Het alternatief is dat de strijders op een gegeven moment in Noord-Syrië onder de radar verdwijnen; er zijn steeds meer gevangenen die ontsnappen.

Een beetje teruggevonden

In een kamp met gevangen IS-vrouwen (en kinderen) ontmoette Can de Nederlandse Hafida, het haar in een kekke pony geknipt. „We hebben onszelf een beetje teruggevonden hier, nu de mannen er niet bij zijn.” Ze wilde vooral dat de kinderen uit het kamp worden opgehaald. Die woorden klonken bemoedigend, maar Can vertelde dat deze Hafida volgens anderen is opgeleid om aanslagen te plegen in het Westen.

Zo leverde Sinan Can een indringende reportage af, zonder veel aanknopingspunten voor een goede afloop. Als Can aan Nasdar vraagt hoe IS’ers moeten worden gestraft, aarzelt ze niet: „Ze moeten worden opgehangen.”