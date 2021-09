De NPO is nog altijd de moeite waard om te verdedigen

Wie de actuele discussies over televisie en de publieke omroep volgt, zou het niet zeggen. De televisiegeschiedenis, aanstaande zaterdag exact zeventig jaar, laat veel verdienstelijke pogingen zien van bijdragen aan de emancipatie van mens en maatschappij en aan de bevordering van het culturele leven. Maar in het huidige omroepdebat zien we dat de televisie en de publieke omroep vooral worden afgerekend op grond van incidenten. Denk aan het recente mislukken van de spelshow Showcolade van omroep MAX, de discussie over politieke beïnvloeding bij de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag (Van Beiroet tot Binnenhof) en de bijdrage van Op1-presentator Jort Kelder aan de verkiezingscampagne van Thierry Baudet.

Jo Bardoel is emeritus hoogleraar communicatiewetenschap (Radboud Universiteit en UvA). Huub Wijfjes is hoogleraar Geschiedenis van radio en televisie (UvA en RUG). Beiden droegen bij aan het deze week verschenen boek: De televisie. Een cultuurgeschiedenis (Boom).

Op de prestaties van de publieke omroep is altijd veel en vaak ook terechte kritiek geweest, maar zeventig jaar televisie overziende valt moeilijk vol te houden dat deze vooral rommel en nepnieuws heeft opgeleverd. Of dat het daarom beter zou zijn de zaak maar op te doeken, nu we met internet en sociale media het rijk van de vrijheid betreden hebben.

Televisie is al heel lang de kern van onze mediacultuur en ondanks alle ingrijpende innovaties in technologie, cultuur en samenleving is dat nog steeds het geval. De interne diversiteit van de publieke omroep heeft eenzijdigheid en eenheidsworst voorkomen. Ze heeft daarbij ruimte gegeven aan vele vernieuwingen, uiteenlopend van VPRO, VARA tot TROS, KRO, BNN, MAX en PowNed. Het systeem heeft ook niet verhinderd dat de NOS zich kon omvormen tot een actieve speler in de digitale nieuwsvoorziening en grote omroepen beeldbepalende en moderne programmaproducenten konden blijven. Binnenkort geeft de publieke omroep zelfs ruimte aan de aspirant-omroepen Ongehoord Nederland en Zwart, die de bijl aan de wortel lijken te leggen van publieke waarden zoals het brengen van betrouwbaar nieuws en het stimuleren van sociale cohesie en dialoog.

Emancipatie

De diversiteit van onze publieke televisie wordt in buurlanden niet zelden met jaloezie bekeken. Het bestel dat onmiskenbaar ook starre en inefficiënte kenmerken draagt, heeft in vergelijking met andere landen vooropgelopen met opzienbarende vernieuwingen. Voorbeelden te over: de eerste interraciale kus in Pension Hommeles in 1959, confronterende satire en de relativering van religie in het VARA-cabaret van Zo is ’t toevallig ook nog eens een keer, het tonen van naaktheid bij de VPRO-televisie, het opkomen voor burgerbelangen in consumentenrubrieken en documentaires, de emancipatie van private emotie en het bespreekbaar (en toonbaar) maken van niet-heteroseksuele voorkeuren in praatprogramma’s van Sonja Barend, Koos Postema en anderen, en het de draak steken met populisme, door Van Kooten en De Bie. Deze voorbeelden demonstreren hoezeer televisie heeft bijgedragen aan de overgang van een traditionele en religieuze samenleving die Nederland in de jaren vijftig nog was, naar de moderne tijd. Wij noemen dat ‘dynamisch conservatisme’. Met piepen en kraken, maar steeds net op tijd, kwamen de noodzakelijke koerswendingen bij de publieke omroep tot stand.

Het meest recente voorbeeld is de keuze voor centraal gestuurde netprofilering die in 2007 tot stand kwam. Alle drie de zenders (nu NPO 1, 2 en 3) hebben een netmanager die eindverantwoordelijke is voor de indeling van de uitzendingen. Die maakte een einde aan de vrije val waarin de publieke omroep terecht was gekomen na de introductie van de commerciële omroep in de jaren negentig. Onderschikking van particuliere omroepbelangen aan centrale sturing – met behoud van diversiteit – heeft ertoe geleid dat waardevolle sectoren zoals nieuws, opinievorming, dramaproductie en jeugdprogrammering overeind zijn gebleven. Sterker nog, de NPO is op de meeste terreinen nog een vooraanstaande mediapartij.

En dan zou je zeggen dat deze publieke verworvenheid de moeite waard is om te verdedigen met het oog op het buitenlandse commerciële geweld (Netflix, Amazon Prime, YouTube) dat de Nederlandse mediamarkt aan het overnemen is. Maar bijvoorbeeld in het recente autobiografische boek Een schitterende slangenkuil van oud-journalist en oud-KRO-directeur Ton Verlind, waarin hij terugkijkt op vijftig jaar journalistiek, krijgt vooral de NPO ervan langs. Die heeft in Verlinds ogen te veel macht naar zich toegetrokken, draagt bij aan een te neutrale programmering met kijkcijfers als scherprichter, en tendeert zelfs naar een ‘staatsomroep’ die hij medeverantwoordelijk houdt voor het wantrouwen tegenover journalistiek en media.

Duidelijke visie

De nostalgie die hieruit spreekt, naar een goede oude tijd van autonome omroepen die ieder voor zich konden bepalen welke programma’s ze maakten, kunnen we wel een beetje begrijpen. Maar we denken ook dat er geen weg terug is, alleen een weg vooruit. Wellicht vindt Verlind dat stiekem ook wel, want hij pleit paradoxaal genoeg voor de aanstelling van een hoofdredacteur bij de NPO. Dat voorstel past uitstekend in ons pleidooi voor een veel meer vanuit een duidelijke visie geleide publieke omroep, die onomwonden kiest voor de inhoud. Een stap in de goede richting lijkt ons de aanstelling van een hoofdredacteur die onderdeel uitmaakt van de NPO-leiding. Zeker nu met de benoeming dinsdag van Frederieke Leeflang tot NPO-voorzitter voor een beroepsbestuurder is gekozen, is de noodzaak om journalistieke overwegingen in het NPO-bestuur voldoende gewicht te geven, alleen maar gegroeid. Het voornemen in het nieuwe NPO-meerjarenplan om voortaan omroepen ook per programmagenre te laten samenwerken is weliswaar winst, maar maakt geen eind aan de machtsstrijd tussen netmanagers en omroepen over zendtijd en geld.

Het wordt tijd dat er een einde komt aan de tragische dans van de verschillende omroepen en de gezamenlijkheid van ‘de’ publieke omroep, waarin de eersten de inhoud en smaak mogen bepalen en de laatste moet zorgdragen voor een goedlopende winkel. In de praktijk gaat het nu te veel over de verdeling van de macht, in plaats van over de inhoudelijke koers van de publieke omroep als geheel.

Kranten en kunstinstellingen, zoals musea, moesten ook hun koers opnieuw bepalen te midden van grote veranderingen; zij lieten zien dat een hoofdredacteur of intendant die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke koers en profilering daadwerkelijk in staat is om een instelling een nieuw en herkenbaar smoel te geven.

Met andere woorden: we vieren de positieve bijdrage van de jarige televisie, maar om dat te kunnen blijven doen heeft Hilversum een hoofdredacteur nodig.