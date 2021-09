De moesson, gevangen in parfumflesjes

Voorzichtig opent de medewerker de houten kast. Het hangslot dat de deuren zojuist nog bij elkaar hield, bungelt aan een klink. Plank na plank is gevuld met bolvormige kruiken, gemaakt van kamelenleer, vertelt hij later. Hun inhoud wordt weggegeven door tekst die met verf op de halzen is geschilderd: Oudh (agarhout), Chamoli (jasmijn). De man rommelt en schuift tot hij vindt wat hij zoekt. Bij iedere beweging dwarrelt een beetje stof naar buiten.

Hier, zegt hij dan, en reikt iets aan wat nog het meest op een ongebruikelijk lang wattenstaafje lijkt, dat hij even daarvoor in de juiste kruik deed verdwijnen. Mitti staat erop, wat ‘aarde’ betekent in het Hindi. Ruik je het, vraagt de man vol verwachting. „Het is de geur van de moesson.”

In Kannauj, een plattelandsstadje in het noorden van India, wordt al generaties lang een bijzondere kunst doorgegeven. Sinds de tijd dat de islamitische Mogols hier heersten, zo’n vijfhonderd jaar geleden en volgens sommige vertellingen zelfs langer, worden in Kannauj attars – bloemenparfums – gemaakt via een tijdrovend distillatieproces waarbij stoom essentiële oliën doet vrijkomen. Van jasmijn. Van rozen. Van vetiver of khus, een grassoort. Ze geurden keizers en huisvrouwen, paleizen en tempels.

Maar in het India van de 21ste eeuw hebben de attarmakers concurrentie gekregen van Franse parfumhuizen wier moderne geuren gretig aftrek vinden bij een nieuwe middenklasse. Toch is er één geur waar zelfs de Chanels en Diors niet aan kunnen tippen: in Kannauj weten ze ook de moesson in een flesje te vangen.

Ruik je het al?

Zurig, een beetje rokerig, aards. „Als de eerste druppels regen op de droge aarde.” Dát is mitti attar, zegt Rakesh Pathak (72). De derde-generatie-directeur van familiebedrijf Munna Lal & Sons, een functie die hij deelt met zijn vijf broers (een zevende broer is onlangs overleden), zit tevreden onderuitgezakt op zijn stoel. Wie de kunst van het vangen van de regen uitvond, weet niemand hier. Wat Pathak wel weet, is dat zijn grootvader Munna Lal het parfum maakte sinds hij in 1911 zijn bedrijf begon. Die leerde het zijn zoons. En die weer hun zoons.

De geur van verademing

Het geheime ingrediënt: schijven gebakken klei, losgewrikt vlak voordat de nieuwe moesson aantreedt en de opgeslagen aroma’s van de vorige op hun sterkst zijn. Voor Indiërs, gewend aan zomers zo heet dat ze de adem benemen, is mitti attar niet zozeer de geur van regen. Het is de geur van verlichting, verademing. Niet zo gek, zegt Pathak, dat het een verkoophit is.

Als er geen tikkende klok aan de muur hing, zou de tijd in zijn kantoortje stil lijken te staan. Overal staan kleine en grote flesjes, kruiken vol rijpende attar. Op de grond een witte matras met kussens waarnaast een ouderwetse koperen weegschaal en de administratie in uitpuilende mappen klaar ligt. De echte magie, wijst de directeur, vindt om de hoek plaats, waar tal van vuren door mannen worden opgestookt, hun bovenlijven druppelend van het zweet.

De distilleerderij blijkt een loodsachtige ruimte met enorme koperen potten te zijn, gevuld met water en kilo’s vers geplukte bloemen of schijven klei, afhankelijk van de tijd van het jaar. Eronder brandt een vuur dat met hout of koeienmest is aangestoken. Dat is héél belangrijk, benadrukt medewerker Pramod Pal (40) terwijl hij water in een pot giet waarin klei suddert. Met gas of elektriciteit heb je niet dezelfde controle. De stoom die vervolgens loskomt, wordt opgevangen in een kruik waarin een basis van sandelhoutolie de geuren absorbeert.

Foto’s Eva Oude Elferink

Alhoewel. Op dit punt hebben ze een eeuwenoude traditie moeten loslaten, geeft Pathak toe. In plaats van sandelhoutolie gebruiken de attar-makers nu hoofdzakelijk vloeibare paraffine als basis. Eind jaren negentig maakte een kapverbod in India de olie schaars en dus onbetaalbaar. Voor de parfumeurs, die al worstelden met groeiende concurrentie uit het Westen, was het een harde klap. Sandelhoutolie maakte nu juist dat de geur van hun attars veel langer bleef hangen.

Dat Kannauj vandaag nog zo’n 450 attar-makers telt, komt vooral door de paanindustrie, de populaire kauwtabak die de tanden van miljoenen Indiërs rood kleurt. „Van de attar die we maken, gaat 90 procent naar tabaksfabrikanten”, zegt Rishabh Dixit, met 26 jaar de jongste telg binnen Chandrabali & Sons. Die geven daarmee smaakjes aan hun paan, een soort kauwtabak. Vooral die van rozen is populair. Maar ook daar dreigt de regering tussen te komen, met verschillende deelstaten die een verbod op kauwtabak overwegen of al hebben doorgevoerd. „We liggen als industrie aan de beademing”, zegt Dixit met gevoel voor drama. „We tellen onze jaren, simpel.”

Eigenlijk, zegt Dixit, terwijl hij een zakje paan uit zijn borstzak vist, houdt hij zich liever met de andere familiezaken dan parfums bezig. Zo zit de familie tegenwoordig ook in de koelopslag, heeft ze een motordealerschap en bouwt ze een luxehotel. Daar zit tenminste toekomst in, verzucht hij. „Toen ik nog klein was, kon je tien kilometer voordat je in Kannauj was de parfums al ruiken. Ieder huis had zijn eigen koperen potten en kruiken waarin ze attars maakten. Nu ruik je zelfs op straat niets meer.”

Met medewerking van Saurabh Sharma.

