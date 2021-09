‘Das Mädchen und die Spinne’: web van millennials zonder houvast

Das Mädchen und die Spinne is een en al sfeer. En niets bedrieglijker en betoverender dan sfeer. Zeker als je die zo fijnzinnig, verrukkelijk en vreemd weet op te roepen als de Zwitserse tweeling Ramon en Silvan Zürcher (1982) in hun tweede speelfilm, die op het filmfestival van Berlijn met de regieprijs van de Encounters-competitie werd bekroond.

Met hun festivalhit Das merkwürdige Kätzchen (2013) zetten ze al de toon voor hun nauwelijks bespeurbare kettingreacties van surrealistische alledaagsheid. Toen was het een familie die een dinertje organiseerde, die om elkaar draaide in een net iets te klein Berlijns appartement. En nu is er het tweede deel van wat een ‘trilogie van menselijke nabijheid’ moet worden.

Ditmaal gaat het om een groepje millennials, in het bijzonder om Lisa en Mara. Lisa verhuist. Maar waarom en wat was er tussen haar en Mara? Het was vast iets kleins, maar het voelt als iets groots. Zoveel onderhuidse (seksuele) spanningen zijn er tussen hen. En overigens ook tussen alle andere personages die helpen met inpakken en uitpakken, uit elkaar halen en in elkaar zetten. De personages zijn variaties op of fantasieën van elkaar. Allemaal worstelen ze met gevoelens van verleiding, verlating(sangst) en verraad. Ze hebben net zo weinig houvast als wij.

Maar de zwaartekracht van gevoelens is sterker dan dat ‘even niet weten’. De film is een aanstekelijke oefening in minimalisme, in terloopsheid, maar de interpretaties zijn eindeloos. Het is als een dans waarbij de ritmische montage, de muziek, het heel precieze acteren en de brute, soms ronduit wrede dialogen kleine momenten van vervreemding oproepen.

Is weggaan ook een soort van blijven, zoals Rutger Kopland dichtte? Das Mädchen und die Spinne zit vol van dat soort paradoxen. Hij zindert van lichtheid en leven. En brengt je tot de conclusie dat je pas echt iets van het leven kunt begrijpen, als je besluit er geen bal van te snappen.

Arthouse Das Mädchen und die Spinne Regie: Ramon en Silvan Zürcher. Met: Henriette Confurius, Liliana Amuat, Ursina Lardi, Sabine Timoteo. In: 17 bioscopen ●●●●●