Daniel Craig: de blonde Bond die bloedde en huilde

‘Ik dacht, ik kan altijd nog zeggen dat ik het script niet goed vond”, memoreert acteur Daniel Craig in de documentaire Being James Bond – The Daniel Craig Story (te zien op Apple TV). Het is ergens in 2005 en hij heeft zojuist een screentest gedaan voor producenten Barbara Broccoli en haar halfbroer Michael Wilson, die op zoek zijn naar een nieuwe hoofdrolspeler voor hun James Bond-franchise, niet alleen een van de langstlopende, maar ook een van de meest geliefde filmseries die er is.

Het duo was overtuigd. Ze hadden al 200 andere acteurs voorbij zien komen. Maar dit was ’m. De nieuwe James Bond. Barbara Broccoli (1960) is de dochter van een van de oorspronkelijke Bond-producenten, Albert R. ‘Cubby’ Broccoli, en ongeveer zo oud als de serie zelf. Het herkennen van een goede Bond moet haar met de paplepel ingegoten zijn en zij vond Craig „een van de meest charismatische personen die ik ooit op het witte doek heb gezien”.

Sinds 1962 zijn er 24 officiële films over de gentlemansuperspion gemaakt, en maar liefst vijf andere acteurs kropen in zijn eeuwig jonge huid sinds Sean Connery in Dr. No de eerste Bond was. Daniel Craig (1968) is de meest recente. Met hem kreeg de serie een ‘reboot’. Zijn eerste film Casino Royale (2006) was het eerste boek dat Ian Flemming over zijn geheim agent schreef. En nu is de 25ste Bond-film No Time to Die die vanaf deze week na een eindeloos pandemisch uitstellen in de bioscopen komt, tevens zijn afscheid van een personage dat in de afgelopen vijftien jaar en vijf films zo’n beetje alles deed wat voor Bond ondenkbaar was. Hij kreeg een backstory mee. Hij bloedde, zweette en huilde. En hij werd verliefd. Dat was voor zijn machovoorgangers al helemaal onvoorstelbaar. Die sleepten hun Bond-girls als trofeeën mee naar hun hol.

Maar goed. Hij vond het script dus wél goed. En toen alles eenmaal in kannen en kruiken was, kocht hij een fles wodka en een cocktailshaker en ging thuis wodka-martini’s mixen. Had vervolgens een legendarische kater van drie dagen. Dat was overigens niet de enige voorbereiding op zijn rol. Want toen moest de voormalige theateracteur nog aan zijn fysieke training beginnen. De tengere acteur die vooral bekend was van meer artistieke films als het Oscargenomineerde kostuumdrama Elizabeth (1998), de neo-noir Road to Perdition (2002) en twee films met de vorige week overleden Britse regisseur Roger Michell – The Mother (2003) en Enduring Love (2004) – had nog wat spierballen nodig die het geloofwaardig zouden maken dat hij iemand met z’n blote handen in een piepklein wasbakje kon verzuipen. Want dat was hoe hij in de opening van Casino Royale werd geïntroduceerd. Een scène waarin hij overigens opmerkelijk op ‘Rebel Without a Cause’ James Dean lijkt.

Internetstorm

Craig had het in de casting moeten opnemen tegen acteurs als Colin Farrell, Hugh Jackman en Clive Owen. Althans in de ogen van de publieke opinie. Want er mogen achter de schermen dan wel screentests plaatsvinden en naar verrassende opvolgers worden gezocht, elke fan heeft niet alleen een geliefde Bond, maar ook een favoriete opvolger. En Craig, de blonde Bond, overtuigde niet meteen. Hij kreeg een internetshitstorm over zich heen. En de Engelse tabloid The Mirror doopte hem met veel Brits woordspelerig gevoel voor pathos James Bland (‘saai’).

De rest is – vijf films later – zoals ze zeggen geschiedenis. Langzaam veroverde hij harten. „Ik kan me na Daniel geen Bond voorstellen”, aldus Barbara Broccoli in docu Being James Bond. Hijzelf trouwens ook niet. Zei hij vijf jaar geleden nog liever zijn polsen door te snijden dan nog een keer Bond te spelen, inmiddels circuleert zijn emotionele afscheidsspeech op de laatste draaidag online. Geeft Broccoli daarmee toe wat we inmiddels allemaal in de gaten hebben? Craig is de ultieme Bond. Hij is niet alleen maar charme (Sean Connery) of ironie (Roger Moore) of dat allebei (Pierce Brosnan), maar hij maakte van Bond een mens, zowel classy als complex. Of anticipeert ze met die uitspraak op het einde van de reeks? Superhelden zijn tegenwoordig overal en de schaduwwereld van geheime diensten heeft zijn nachtglans verloren.

Bovendien heeft de film door Covid-19 bijna anderhalf jaar op de plank gelegen. De pandemie heeft de wereldwijde filmindustrie voorgoed veranderd. En No Time to Die is zonder twijfel de film die daar het meest onder te lijden heeft gehad. Want de mystiek rondom de casting en de productie en het circus rondom de uitbreng van een nieuwe Bond zijn misschien nog wel meer spektakel dan de films zelf.

Feministische touch

Aan de andere kant: elke Bond weerspiegelt z’n tijd. Craigs Bond voegde een feministische touch aan de serie toe. Zijn carrière als Bond loopt parallel aan de #MeToo-beweging. Dat de Bond-films in de afgelopen vijftien jaar steeds psychologischer zijn geworden, en Bond steeds kwetsbaarder, dat wordt allemaal beschouwd als de input van Craig. MI6-baas M werd in de gestalte van Judi Dench een moederfiguur, die haar favoriete ongeleide projectiel van een zoon verwijt dat hij misogyn en seksistisch is, een dinosauriër uit een tijd van een andere wereldorde. De relatie tussen haar en Bond werd een modern Oedipus-verhaal.

Craig staat er niet alleen om bekend met een stofkam door het scenario te gaan, maar er ook voor te hebben gezorgd dat zijn vijf films meer een geheel vormen, met doorlopende verhaallijnen. En hij was het die eind 2019 Fleabag-actrice en -schrijver Phoebe Waller-Bridge aantrok om het toen al voltooide script wat meer ‘edge’ te geven. Ze werd daarmee na Johanna Harwood, die het script schreef voor Dr. No en meewerkte aan dat van From Russia with Love en Goldfinger, pas de tweede vrouwelijke scenarist die haar kijk op het klassieke personage mocht geven. En hoewel Barbara Broccoli het heftig ontkent – er moeten meer rollen voor vrouwen komen, we moeten geen mannelijke personages in vrouwen veranderen – staat daarmee de deur op een kier voor wat velen hopen: een vrouwelijke Bond. En waarom niet gespeeld door Waller-Bridge zelf?

Wie wordt de nieuwe Bond?

Als het aan de fans ligt komen er minstens tien verschillende nieuwe 007’s bij, maar de erven-Broccoli houden de kaken stevig op elkaar over wie volgens hen de nieuwe Bond moet zijn. „Je kunt maar op één persoon tegelijkertijd verliefd zijn”, aldus producent Barbara Broccoli tegen het Britse filmblad Total Film. Eerst kijken hoe het met No Time to Die gaat aan de kassa. En afscheid nemen van Daniel Craig. Al maak je niemand wijs dat er achter de schermen niet al lijstjes circuleren. Als er tussen nu en vijf jaar een nieuwe Bondfilm moet zijn, dan zijn de brainstorms natuurlijk al lang aan de gang. Bond hoeft niet langer wit te zijn, en niet Brits, maar een vrouwelijke Bond zag Broccoli ook niet zitten. Je moet geen mannelijke personages in vrouwen veranderen, zei ze. Verder is alles mogelijk. Aangezien Bond voorlopig nog wel zo Brits is als een kopje thee, wordt er gewed. En dus zijn de bookmakers voorlopig de beste graadmeter. De lijst wordt al geruime tijd aangevoerd door Tom Hardy, bekend uit Mad Max en Christopher Nolans Inception en Dunkirk. Hardy is een broeierig acteur, in wie van alles woelt. Ideaal als Bond een nog complexer personage wordt dan bij Craig. Zijn punten stegen alleen nog maar nadat Pierce Brosnan afgelopen zomer tegen People Magazine had gezegd Hardy wel geschikt te vinden. Evenals Idris Elba trouwens, wiens naam in 2014 al voorkwam in een gelekte e-mail van Sony-baas Amy Pascal, die keurig alles ontkent. Na het succes van het romantische kostuumdrama Bridgerton, waarin acteurs van kleur een rol krijgen in een (fictieve) Engelse geschiedenis, staat ook Regé-Jean Page hoog op het favorietenlijstje. Gezien het seksueel vooruitstrevende karakter van Bridgerton, zou je verwachten dat met Page de ironie en de erotiek op een nieuwe manier in Bond kunnen terugkeren. En Barbara Broccoli kan zeggen wat ze wil, ook actrice Lashana Lynch, die in No Time to Die de nieuwe 00-agent Nomi speelt (Bond is immers officieel met pensioen) voert de geruchtenmachine aan. Bron: een mogelijke spoiler in een van de trailers. En dat zou natuurlijk de beste stunt zijn. Niet Bond wordt een vrouw. Maar de nieuwe 007.