Mijn pak knelt door de coronakilo’s. Na een mueslireep als ontbijt doe ik gehaast mijn jasje aan en pak mijn kantoortas. Buiten staat mijn auto vast door een wit busje. Onze buurman van in de negentig staat er bij. Zijn vrouw verdwijnt langzaam met de rolstoellift in de bus.

Als de achterdeuren dicht gaan, groet hij me. Samen kijken we de bus na.

Ik zeg: „Zo, uw vrouw gaat weer naar de dagbesteding.” De buurman kijkt me schuin aan en zegt: „U ook, zo te zien.”

