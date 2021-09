Coronaverveling doet Lego goed: flinke groei van omzet in 2021

Veel meer nog dan aan het begin van de coronapandemie hebben consumenten dit voorjaar Lego ontdekt als tijdverdrijf voor lusteloze momenten. Tussen januari en juni verkocht de Deense fabrikant van de beroemde plastic blokjes bijna 50 procent meer dan een jaar eerder, bleek dinsdag uit de halfjaarcijfers. De omzet van Lego kwam daarmee uit op 23 miljard Deense kroon (3,1 miljard euro), het hoogste niveau ooit.

De omzetgroei is ruim zes keer zo sterk als in het eerste halfjaar van 2020, toen de coronapandemie zich over de wereld verspreidde en consumenten hun leven grotendeels beknot zagen worden tot de muren van hun woning. Dat Lego toen minder profiteerde van al die extra vrije tijd kwam volgens topman Niels Christiansen doordat het bedrijf destijds met veel hindernissen te maken had: fabrieken kwamen stil te liggen en speelgoedwinkels waren vaker gedwongen gesloten.

Toch is de explosieve groei van begin dit jaar geen tijdelijke toename, die weer afzakt nu het normale leven terugkeert, denkt Christiansen. „We verwachten dat dit echte groei is, en dat dit eerder een nieuw niveau is van waaruit we verder kunnen groeien”, zei hij tegen zakenkrant Financial Times. Om daaraan toe te voegen dat buitenstaanders nu niet moeten verwachten dat zijn bedrijf élk jaar 50 procent meer verkoopt.

De sterke vraag naar Lego-dozen was terug te zien in vrijwel elke categorie producten, zei de topman in een toelichting. Wel waren er volgens hem enkele uitschieters, zoals producten met het thema Star Wars of Harry Potter en van de Creator Expert-lijn. Tot die laatste groep behoren exclusieve pakketten voor de meest ervaren bouwers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Porsche 911 van 150 euro, een replica van het Barcelona-stadion (330 euro) en de meest recente toevoeging: een Lego-imitatie van het Colosseum in Rome, met ruim negenduizend stukjes en een prijs van 500 euro het grootste en duurste pakket tot dusver.

Lees ook: ‘Lego is een soort mediteren, je handen doen het vanzelf’

Een eigen poppetje

Onder Christiansen, die in 2017 aantrad na een grote reorganisatie vanwege tegenvallende prestaties, is Lego zich nog meer op zulke specifieke pakketten en thema’s gaan richten dan eerder. Daarnaast zet het bedrijf de laatste jaren flink in op de Chinese markt en het openen van winkels. In die eigen winkels draait alles om beleving. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld zichzelf nabouwen als Lego-poppetje.

Dat juist fysieke winkels in de pandemie hard werden getroffen, verandert aan die strategie niets, aldus Christiansen. Want inmiddels neemt het bezoek en de verkoop er weer zo hard toe dat er volgens de topman geen twijfel mogelijk is over de relevantie van de fysieke winkel. Eerder dit jaar kondigde Lego al aan nog eens 120 winkels te willen openen, vooral in China. Daarmee komt het totaal uit op 800 filialen.

Ook onder de streep kende Lego een uitstekend halfjaar: de nettowinst kwam eind juni uit op 850 miljoen euro, ongeveer tweeënhalf keer zoveel als in de eerste zes maanden van vorig jaar. Wel merkt het bedrijf, net als veel andere fabrikanten, dat de prijs van grondstoffen en containervervoer de laatste tijd flink is gestegen. Reden tot zorgen is dat niet, zei topman Christiansen tegen persbureau Reuters: Lego heeft fabrieken over de hele wereld en is dus niet alleen aangewezen op productie in Azië.