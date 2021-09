Het Nederlandse coronabeleid was economisch succesvol, vinden het IMF en het CPB

De Nederlandse economie heeft zich tot nu toe relatief succesvol door de coronacrisis heengeslagen. Dit concludeert zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Het IMF publiceerde dinsdag zijn zogenoemde artikel-IV-consultatie van Nederland, een periodieke doorlichting van het financiële en economische beleid. In het rapport staat dat de Nederlandse economie de pandemie goed heeft doorstaan, met een recessie in 2020 die minder diep was dan het gemiddelde van de eurozone, en een herstel in 2021 dat juist sterker is dan gemiddeld. De hoge graad van digitalisering van Nederland, met een uitgebreid netwerk van snelle internetverbindingen, heeft daaraan meegeholpen, maar ook het gevoerde beleid.

Dat er in vergelijking met veel andere eurolanden relatief veel begrotingsruimte was, heeft daaraan bijgedragen. Niet alleen zijn banen beschermd en bedrijven overeind gebleven, ook is voorkomen dat de economische recessie oversloeg naar de financiële sector. Banken hebben goede vermogensbuffers, de werkloosheid is terug op het niveau van voor de pandemie en het aantal faillissementen bleef gering.

Voor dit jaar voorziet het IMF een economische groei van 3,8 procent, en dat is goeddeels in lijn met de meeste andere prognoses, zoals die van het CPB en De Nederlandsche Bank. In het vierde kwartaal van dit jaar, verwacht het IMF, zal het Nederlandse bbp het niveau van voor de pandemie overstijgen.

Lees ook: De crisis is dan nog niet over, de coronasteun is dat wel

Nieuwe virusvarianten

Wel zijn er risico’s: zo kan de pandemie weer opflakkeren, wellicht door nieuwe virusvarianten. Ook valt nog te bezien hoe de bedrijvigheid zich houdt zonder de steun van coronamaatregelen; zo stopt de NOW-regeling per 1 oktober. Ook blijft er risico voor de banksector, door de financiering van woningen die sterk in prijs zijn gestegen.

Daartegenover kan de economie juist extra profiteren van sneller herstel in de rest van de eurozone, en zouden consumenten meer van hun tijdens de pandemie gestegen besparingen kunnen gaan uitgeven.

Het Nederlandse begrotingstekort, dat dit jaar oploopt tot 6,1 procent van het bbp, kan volgens het IMF volgend jaar al teruglopen tot 2 procent. In 2025 kan dan weer begrotingsevenwicht worden behaald.

Volgens het CPB, dat alleen het voorbije jaar heeft onderzocht, hebben de economische steunmaatregelen in 2020 een stijging van de werkloosheid met 65.000 tot 180.000 mensen voorkomen. De overheid heeft vorig jaar 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan steun uitgegeven. Dat is meer dan het gemiddelde van de eurozone van 3,3 procent. De loonsteun NOW blijkt van alle Europese landen de ruimhartigste geweest.

Wankele positie

Het Planbureau concludeert wel dat de effectiviteit van het coronasteunbeleid hoog was, maar dat de werking ervan na verloop van tijd afnam. Het wijst erop dat een groot deel van de steun naar bedrijven is gegaan met een lage productiviteit en een wankele financiële positie. Dat zijn bedrijven die, zegt het CPB, al voor de pandemie minder levensvatbaar waren. De kans is dan ook groot dat ook niet-levensvatbare bedrijven door de coronasteun zijn blijven bestaan.

Het IMF spreekt Nederland ook aan op zijn klimaatbeleid; dat zou het moeten versterken. Met het huidige beleid lukt het waarschijnlijk niet om aan de nationale klimaatdoelen te voldoen. Ook strookt de Nederlandse koers nu niet helemaal met de Europese klimaatambities die Eurocommissaris Frans Timmermans in juli presenteerde.