Steven Berghuis is nu een belangrijke Ajacied

Met gespreide armen staat hij voor ze. Vuisten gebald, borst vooruit, twinkelende ogen. Ze zijn door het dolle, pal voor hem in vak 124, en niet anders is het in vak 125, 126 en 127 en al die andere vakken waar een rood-witte massa op en neer deint om het openingsdoelpunt afkomstig van zijn linkervoet te vieren.

Er zitten ongetwijfeld mensen tussen die voorheen zouden hebben gefloten als hij zo voor hen had gestaan, misschien wel wilde armgebaren hadden gemaakt, hem hadden uitgescholden, vervloekt, met ogen vol vuur, omdat hij nou eenmaal een ander rood-wit shirt droeg dan dat van hen, maar die hem nu wel tegen de borst zouden willen drukken, zo blij als ze met hem zijn.

Dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena, met het Turkse Besiktas op bezoek, toont de voormalige aanvoerder van Feyenoord opnieuw dat hij zijn draai heeft gevonden in Amsterdam. Steekpass hier, een snelle kaats daar. Kom maar met die bal. Medespelers kunnen altijd bij hem terecht. Graag zelfs, want hij is een man met ideeën – de voetballende versie van een kantoormedewerker die altijd wel een goede ingeving heeft, hoe saai een vergadering verder ook was.

Twee keer zal hij uiteindelijk belangrijk zijn in de clash tegen de Turken, waarin Ajax domineert en het publiek trakteert op een ouderwets Europees avondje voetbal.

Kantjes vol doodsbedreigingen

Knap is het wel van Berghuis. Toen hij twee maanden geleden de omstreden overstap maakte van Feyenoord, had het ook allemaal anders kunnen uitpakken.

Hij werd bedreigd. Zo ernstig dat hij, gesteund door zijn nieuwe club, naar de politie stapte. Kantjes vol doodsbedreigingen kwamen op tafel. Waarbij weinig inlevingsvermogen nodig was om te bedenken hoe dat voor hem en zijn familie voelde. Dit ging verder dan de alledaagse kritiek waarmee voetballers moeten dealen.

Stel dat Berghuis vervolgens drie slechte wedstrijden had gespeeld. Dat hij niet de klik met Dusan Tadic en Sébastien Haller zou hebben gemaakt en dat teamgenoten hem uit het basiselftal hadden geconcurreerd? Dan had hij zich inmiddels misschien wel afgevraagd of hij er werkelijk goed aan had gedaan om te kiezen voor Ajax.

Maar Berghuis hield de rug recht. Ogenschijnlijk onverstoorbaar paste hij zich aan en bemachtigde hij een plek in de basis. „Hij doet het uitstekend, maakt goede progressie’’, zei trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd bij RTL 7. „Hij laat bovendien de ploeg beter voetballen en heeft een hoog rendement.’’

Toch is het vanwege de zware concurrentie ook verrassend. Dinsdag hield Berghuis Davy Klaassen uit de basis, niet de minste speler van Ajax. Klaassen was weliswaar enkele weken geblesseerd geweest, maar gezien zijn reputatie en scorend vermogen was hij doorgaans een onomstreden basisspeler onder Ten Hag. Het leek er dit seizoen aanvankelijk op dat Berghuis moest concurreren op de flank, waar het al zo dringen is met Antony, David Neres en de recente aankoop Mohamed Daramy.

Op tv spraken analisten van „onmogelijke keuzes” voor Ten Hag. Zo veel topspelers, voor zo weinig plekken in het veld. Maar de trainer van Ajax is goed in keuzes maken, zei hij maandag. Hij kent de individuele kwaliteiten van zijn spelers en benut zijn luxeprobleem voor tactiek op maat. Dat Klaassen dinsdag op de bank begon, past ook bij de veranderde status van Ajax. Ook op de bank zitten spelers die het verschil kunnen maken.

Vol stadion

Ondanks de vroege aftrap, 18.45 uur, het extra tijdslot waarmee de UEFA als organisator van de Champions League vooral meer tv-geld uit de Aziatische markt kon halen, beloofde het voor supporters op voorhand een memorabele avond te worden. Voor het eerst sinds de pandemie zouden ze weer voltallig een Europese thuiswedstrijd in de Arena bijwonen. Ouderwets dus, met vooraf een Hollandse medley die door de speakers galmde en een zee aan witte vlaggen, van die exemplaren die fans mee naar huis nemen om later te kunnen zeggen dat ze er toch maar mooi bij waren, die avond dat ze voor het eerst weer opeengepakt mochten verlangen naar de magie van Europa’s meest vermaarde clubtoernooi.

Besiktas zou niet op volle sterkte naar Amsterdam komen. Veel topspelers bleven geblesseerd achter in Istanbul. Toch kregen de bezoekers de eerste grote kans op een voorsprong. Het schot van Michy Batshuayi ketste echter af op de paal. Een waarschuwing voor Ajax, dat daarna de wedstrijd naar zich toetrok en Besiktas op vele fronten de baas was.

Zeventien minuten na de aftrap lag de bal erin. Berghuis. Aannemen, kijken, schieten. Een doelpunt uit het boekje. Feest in de Arena.

Besiktas had nadien weinig meer in te brengen, hoewel dat niet gold voor de tweeënhalfduizend fans in de hoek van het stadion. Gedurende de wedstrijd toonden ze aan waarom veel thuisspelende clubs uitsupporters het voorbije jaar niet gemist zullen hebben. Wat begon met fakkels, ging door met knalvuurwerk. Het vak onder het uitvak moest vanwege vallend vuurwerk ontruimd worden.

Aan de andere kant van het veld hadden ze meer geluk. Nadat hij eerst zelf had gescoord, krulde Berghuis de bal in de 43e minuut richting Haller, die nog voor rust voor een veilige marge zorgde. Meer doelpunten vielen er niet. Maar het was genoeg. Twee Champions League-zeges op rij en aan kop in poule C. Hierom kwam Berghuis naar Amsterdam.