‘Vrouwen geadviseerd weg te blijven bij voormalig Amsterdams wethouder Ivens’

De gemeente Amsterdam adviseerde vrouwelijke medewerkers weg te blijven bij „bijeenkomsten of vergaderingen” waar voormalige wethouder Laurens Ivens (Wonen, Bouwen en Openbare Ruimte, SP) aanwezig was vanwege klachten van seksueel overschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een extern onderzoek dat eerder dit jaar is afgerond en dat maandag openbaar is gemaakt via een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door Het Parool. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen die melding maakten van grensoverschrijdend gedrag door Ivens last van hem bleven hebben en bepaalde werkzaamheden niet meer konden verrichten na het doorgeven van hun klachten.

Het betreffende onderzoek werd eerder dit jaar afgerond, waarna Ivens besloot op te stappen. Nu blijkt uit het openbaar gemaakte document dat Ivens tijdens zijn periode als wethouder onder meer seksueel getinte opmerkingen richting collega’s maakte. De oud-wethouder werd in 2019 al gewaarschuwd voor dit gedrag in een gesprek met onder anderen burgemeester Femke Halsema. Zijn communicatie zou als „grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend” zijn ervaren door medewerkers.

Na de waarschuwing door Halsema zou de voormalig wethouder echter door zijn gegaan met zijn gedrag. Vrouwen bleven zich onveilig voelen en werden vervolgens aangeraden weg te blijven uit de buurt van Ivens. „De dagelijkse routine van de vrouwen werd beperkt, terwijl er voor de betrokkene (Ivens, red.) feitelijk niets veranderde”, valt in het onderzoek te lezen.

Klachten gegrond

Als vrouwen aangaven last van zijn gedrag te hebben, stopte het soms wel, maar bij anderen ging het door. „Hij blijft het gedrag vertonen, maar dan in relatie tot anderen en niet meer tot degene die een duidelijke grens heeft aangegeven”. Uit het vrijgegeven onderzoek zijn veel pagina’s zwartgelakt, waardoor details over het gedrag niet bekend zijn.

In zijn ontslagbrief eerder dit jaar gaf Ivens wel aan dat de klachten gegrond waren. „Achteraf moet ik concluderen dat de klachten helaas terecht zijn”, schreef hij in zijn afscheidsbrief. „Mijn handelwijze is in strijd gebleken met richtlijnen voor integer bestuur. Er is voor mij in mijn werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie ontstaan.”

Inmiddels is er nog steeds geen nieuwe wethouder Wonen, Bouwen en Openbare Ruimte in Amsterdam. De SP-fractie levert deze wethouder, maar beoogd opvolger Jakob Wedemeijer moet nog wachten op zijn aanstelling omdat zijn vrouw verwikkeld is in een rechtszaak met gemeente Amsterdam. Deze rechtszaak valt onder de afdeling Wonen, Bouwen en Openbare Ruimte, waardoor een aanstelling wordt uitgesteld om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.