Dit weekend zei Kaag dat ze misschien wél met de ChristenUnie in een kabinet wilde en meteen hing mijn achternicht V. (69) briesend aan de lijn. „Daar gaat mijn waardig levenseinde”, tierde ze. V. is als de dood om net zo af te takelen als haar ouders, en ziet de ChristenUnie als het grote struikelblok voor de voltooidlevenwet. Even later volgden appjes van een bevriende vrouwenrechtenactivist die vreest dat de abortuswet weer op de snijtafel komt te liggen wanneer er een partij gaat meeregeren die zo haar eigen ideeën heeft over wat dames wel en niet met hun lichaam mogen doen. Los van alle ChristenUnie-commotie werd mijn mobiel ook nog eens doorlopend gebombardeerd door het ongevaccineerde deel van mijn familie, dat vond dat de invoering van de coronapas dit weekend een poging was van de overheid om hen richting prik te dwingen en dat zodoende de onaantastbaarheid van hun lichaam in het geweer kwam (of iets dergelijks, hun berichten waren niet echt te volgen).

Ik moest even denken aan wat de Franse schrijver Édouard Louis afgelopen zondag zei in Buitenhof. Dat politieke besluiten ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het lichaam. Hij haalde zijn eigen vader aan, die door beslissingen van de regering ziek werd. Voor de kwetsbaren der samenleving kan overheidsbeleid bepalend zijn voor het lijf. Daaruit volgt dat zij dus niet automatisch baas in eigen lichaam zijn.

Thuis zette ik mijn telefoon uit en ging ik op de grond liggen. Het tapijt kriebelde in mijn nek, ik maakte de sluiting van mijn bh los, trapte mijn hakken uit. Ik heb lange tijd gedacht dat onze lichamen van onszelf waren, maar wie lang genoeg leeft, weet dat dat niet waar is. We kunnen er maar deels mee doen wat we willen voordat we met gezeur of wetgeving te maken krijgen. Als ik het mijne wil doden, moet dat in het geheim. Als ik het in bepaalde kleding hul, loop ik het gevaar dat het wordt aangevallen. Als ik het verbouw of niet vaccineer, kan me smaad of uitsluiting te wachten staan. Als het tegen mijn wil wordt bevrucht, zijn er opeens allemaal figuren die beter menen te weten dan ik wat er met de foetus moet gebeuren.

Ik bleef liggen op de grond. Ik hoefde vandaag niet meer de deur uit. Wat heerlijk, dacht ik. Ik hoefde me de rest van de dag niet meer tot anderen te verhouden, waardoor mijn lichaam even helemaal van mezelf was. En ook al was dat slechts schijn, voor het moment was het voldoende.

