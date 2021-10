Toen vorig jaar de eerste lockdown werd aangekondigd, mensen massaal aan het hamsteren sloegen, brood gingen bakken om de dagen thuis door te komen en vanachter de gordijnen naar buiten loerden om te kijken of de buren zich ook wel netjes aan de regels hielden, zag Flip Stoltenborgh, die een reisbureau heeft gespecialiseerd in Indonesiëreizen, opeens al zijn werk opdrogen. Alle aandacht in de politiek ging naar de grote multinationals, maar het zijn de kleine ondernemers en zzp’ers die het hardst geraakt werden.

Reizen zat er niet meer in, maar in plaats van de moed opgeven en bananenbrood te bakken, legde Stoltenborgh, zoon van Indische Nederlanders, zich toe op het schrijven van zijn langgekoesterde droom: een Indonesisch reis- en kookboek.

Dat is Trek in Indonesië geworden, een dikke pil vol foto’s, reisverhalen en tips. Het middendeel van het boek is gewijd aan de ruim tachtig recepten die Stoltenborgh tijdens zijn talloze reizen naar de Indonesische eilanden verzamelde en die hij tijdens de lockdown thuis maakte en door zijn broer Freek Stoltenborgh liet fotograferen. Het boek is geheel in eigen beheer uitgegeven en dat lees je ervan af. Een boek maken is gekmakend veel werk en steeds als je denkt dat je er bent, ontdek je weer nieuwe foutjes. Een goede redacteur is dan ook goud waard.

Maar dat doet niets af aan het enthousiasme waarmee het gemaakt is, de liefde voor het land en de vele persoonlijke verhalen en nuttige tips waar het boek bol van staat. Wie Indonesië vanuit huis wil ontdekken, kan hiermee beginnen.

Ik ben een keer op Java geweest en twee keer op Bali. Beide eilanden komen uiteraard aan bod, maar nog meer, waaronder Sumatra, Lombok, de Molukken en Papoea. Ik zou wat graag weer bovenaan een rijstveld staan en de dag afsluiten met een fantastisch maal onder de tonen van de gamelan. Alleen al de fantastische keuken is de lange vliegreis waard, maar voorlopig zit Azië en dus ook Indonesië er niet in.

Mijn gemis zal verbleken bij dat van Stoltenborgh, die daar zo vaak kwam en zich nu vast ontheemd zal voelen. Maar gelukkig zijn daar de recepten om de heimwee te verzachten.

Flip Stoltenborgh Trek in Indonesië Trek in Indonesië 400 blz. € 34,50

