Technisch toeleverancier herstelt op vele markten

Laat nooit een goede crisis onbenut, zouden ze vorig jaar in de bestuurskamer van Aalberts gedacht kunnen hebben. Want toen het industriële technologieconcern uit Utrecht zijn omzet in dat coronajaar met 8 procent zag krimpen tot ruim 2,6 miljard euro, greep het de gelegenheid aan om de organisatie versneld te versimpelen. Daarvoor investeerde het eenmalig 51 miljoen euro, met als doel jaarlijks 50 miljoen euro te besparen.

Aalberts is een grote leverancier aan uiteenlopende bedrijfstakken zoals de bouw, auto-industrie, energiesector en chipbedrijven als ASML, ASMI en Besi. Doordat het ook binnen die sectoren van vele markten thuis is, kon het bedrijf van oprichter Jan Aalberts sinds 1975 uitgroeien tot een van de grootste industriële spelers van Nederland.

Ondanks zijn omvang (15.000 medewerkers in 130 landen) is het bedrijf vrij onbekend bij het grote publiek. „De meeste Nederlanders hebben wel producten van Aalberts in huis, maar dat weten ze niet”, zegt analist Luuk van Beek van Degroof Petercam. „Dat komt doordat die spullen op plaatsen zitten waar mensen niet vaak kijken, zoals rond de cv-ketel. En omdat ze onder andere merknamen worden verkocht, zoals VSH in Nederland. Daarbij verkoopt Aalberts vooral aan de zakelijke markt, dus de gewone consument zal niet snel reclame van het bedrijf tegenkomen.”

Waar Jan Aalberts, nu 81 jaar, erg actief was met overnames, concentreert het bedrijf zich onder de huidige topman Wim Pelsma op vier activiteiten. De eerste twee, installatie- en klimaattechnologie, leveren vooral aan de bouw, en zijn het meest winstgevend. De derde tak is materiaaltechnologie: het behandelen van onderdelen met behulp van hitte en coatings, zodat ze minder snel slijten of corroderen. De laatste activiteit, industriële technologie, focust op onder meer de auto-industrie, stadsverwarming en subsystemen voor chipmachinebouwers.

Kun je al die activiteiten in één zin samenvatten? „Het efficiënt managen van vloeistoffen en gassen in een woon-, utiliteits- of industriële omgeving”, antwoordt Martijn den Drijver, die Aalberts namens ABN Amro-Oddo BHF volgt. De nieuwe structuur van het conglomeraat dient volgens hem de efficiëntie en innovatie binnen de vier activiteiten. Tegelijkertijd probeert Aalberts zijn afhankelijkheid van afzonderlijke markten te minimaliseren, zegt Den Drijver. „Een fabriek van Aalberts die onderdelen verhardt door middel van hitte heeft grote, zeer specialistische ovens, met een hoge vaste kostenbasis. In coronatijd hebben die niet echt goed gedraaid, wat je meteen terugziet aan de dalende winstgevendheid.”

Veel verschillende eindmarkten hebben is een voordeel. Van Beek: „Aalberts is conjunctuurgevoelig, maar het ook heeft laten zien alert in te spelen op veranderingen in de marktvraag. Daarbij profiteert het van zijn activiteiten in een breed scala aan eindmarkten en landen, die allemaal een andere economische cyclus kennen.”

Dit jaar is in alle kernactiviteiten herstel zichtbaar. Van Beek: „Dankzij het versnellen van verbeterprogramma’s is het bedrijf efficiënter en slagvaardiger geworden. Inmiddels toont de omzet in de meeste van Aalberts’ eindmarkten weer een krachtig herstel.” Dat komt volgens hem mede door de groeiende vraag naar energiezuiniger verwarmingssystemen, de enorme vraag naar chips, en een auto-industrie die weer voorraden van onderdelen opbouwt.

Den Drijver wijst ook op de kansen bij de energietransitie van gebouwen. „Denk aan de complete renovatie van verwarmings- en koelingssystemen van huizen, ziekenhuizen, kantoren en scholen. Van die golf kan Aalberts heel sterk profiteren.”

De vraag is hoe het bedrijf op die trend duikt. Op 2 december doet de bedrijfstop de nieuwe strategie uit de doeken.